LEGO dévoile sa propre version du Cybertruck

Article par Guillaume Rivard

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le nouveau Tesla Cybertruck ne laisse personne indifférent. Depuis le dévoilement de ce camion électrique au look très discutable jeudi soir dernier, ils sont très nombreux à s’en moquer ou à remettre en question ses attributs sur les réseaux sociaux.

Même certains constructeurs rivaux ont réagi, allant de BMW à Ford, dont l’un des dirigeants a défié Elon Musk d’accorder une revanche en réponse à une vidéo où l’on voyait le Cybertruck remporter une épreuve de tir à la corde contre un F-150.

L’une des blagues les plus drôles à l’endroit du Cybertruck est venue aujourd’hui de LEGO. Via son compte Twitter, le célèbre fabricant de jouets a annoncé une nouvelle évolution dans le domaine des camions en garantissant un produit incassable.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof ?? pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) 27 novembre 2019

LEGO, évidemment, fait référence aux nouvelles vitres blindées supposément à toute épreuve de Tesla, qui se sont fracassées durant la présentation lorsque le designer Franz von Holzhausen a lancé un gros projectile en métal dessus (apparemment, les coups de masse sur la porte du conducteur peu de temps avant ont affaibli la base des vitres).

Chose certaine, la version LEGO du Cybertruck serait beaucoup plus facile et moins coûteuse à assembler que le vrai camion, même si celui-ci affiche un prix de base étonnant de 39 900 $ aux États-Unis (à préciser au Canada). Tesla dit maintenant avoir reçu plus de 250 000 réservations pour le Cybertruck.