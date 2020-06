Les Constantins parcourent plus de 5 000 km pour le Grand défi Pierre Lavoie

Près de 130 résidents de Saint-Constant ont parcouru 5 600 km à pied, à vélo ou à la nage à l’occasion du Grand défi Pierre Lavoie, qui s’est tenu dans une nouvelle formule en raison de la pandémie, du 19 au 21 juin.

Les participants ont enregistré leur kilométrage dans l’application 1 million de KM. L’objectif du Grand défi Pierre Lavoie de cumuler 1 M de km de marche, course, vélo ou natation à la grandeur du Québec a été dépassé. Un total de 2 057 136 km a été effectué par 67 000 personnes.

«Peu importe le choix de l’activité, notre but était de bouger tout en continuant d’adopter de saines habitudes de vie. Les Constantines et les Constantins aiment relever des défis de taille et j’en suis très fier», a souligné le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Depuis cinq ans, M. Boyer, des conseillers municipaux et des employés de la Ville forment une équipe pour participer au Grand défi Pierre Lavoie.