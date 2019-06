Les Cowboys Fringants, Dan Bigras et Matt Laurent fêteront le Québec dans la région

Candiac

Activités organisées par la Fondation Hélène-Sentenne au parc André-J.-Côté, le 24 juin. Pique-nique familial dès 11h, puis jeux gonflables, maquillage et jeux d’épées jusqu’à 16h. Une chasse aux trésors aura lieu de 13h à 14h. Breuvages et nourriture sur le site.

La Prairie

Les activités dans le Vieux-La Prairie, le 23 juin. Le public est invité à amener sa bouteille d’eau réutilisable. Des verres consignés Ecocup seront en vente au coût de 2$, puis remboursés s’ils sont rapportés.

Dès 14h30, jeux gonflables, marché des artisans, ateliers de cuisine et de tissage, lancer de la hache, set carré, jeux de société et tatouage au henné. Aussi, présentation d’un conte historique raconté du haut d’un balcon.

Dès 19h30, spectacle du groupe Comebach, suivi de la prestation du chanteur Matt Laurent à 21h.

Saint-Constant

Festivités à la Base de plein air, le 24 juin. Les visiteurs doivent apporter leur bouteille d’eau réutilisable. Les boissons alcoolisées sont interdites sur le site.

De 11h à 16h, maquillage et animation pour enfants, jeux d’eau et gonflables, ateliers de métiers artisanaux et de peinture, photomaton, kiosque de tatouages temporaires et de vente de livres d’occasion, ainsi que promenades en calèche.

Vers 12h, dîner hot dogs, suivi d’une démonstration de danse de l’école Stomp your feet.

De 17h30 à 18h30, prestation du chansonnier Alexis Arbour, puis mot de bienvenue et présentation des dignitaires à 19h.

De 19h30 à 22h15, performance musicale du groupe Le Diable à cinq, suivi du discours patriotique, puis du spectacle des Cowboys Fringants.

Vers 22h15, conclusion de la soirée avec des feux d’artifice.

Saint-Mathieu

Festivités au parc Pierre-Mondat, le 24 juin.

Dès 10h, parade à vélo, puis dîner aux hot dogs.

De 13h à 16h, matchs sportifs amicaux, zumba et animation pour enfants.

De 20h30 à 22h, spectacle musical du groupe Les derniers Patriotes, puis présentation des feux d’artifice et d’un feu de joie.

Saint-Philippe

Activités au parc Gérard-Laframboise, le 23 juin. De 15h à 20h, fête familiale et jeu d’enquête portant sur un écrasement d’avion.

De 18h30 à 20h30, présentation des spectacles Les talents de Saint-Philippe et La Raviolimanie.

De 20h30 à 22h15, levée du drapeau, puis prestation musicale du chanteur Dan Bigras avec l’invitée spéciale Lulu Hughes.

Dès 22h15, présentation des feux d’artifice et chansonnier.