Les échos du conseil de La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Soutien à un joueur de volleyball

Jonathan Portelance a reçu une aide financière de 100$ de la Ville de La Prairie, lors de la séance du 3 décembre, pour sa participation au Championnat canadien de volleyball, au avait lieu à Edmonton en Alberta, du 11 au 13 mai.

55 000 $ pour la Maison des jeunes

La Municipalité a accordé pour 2019, un montant de 55 000$ à la Maison des jeunes (MDJ). La MDJ «remplit une mission très importante auprès de la jeunesse laprairienne en étant le carrefour de toutes sortes d’activités, d’initiatives et de projets créatifs, innovateurs et formateurs où les jeunes peuvent développer leur potentiel et leurs habiletés sociales», a rappelé la Ville.

2000 $ au Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie a reçu 2000$ de la Ville pour la tenue de son concert annuel de Noël qui se déroulait le 8 décembre à l’église de la Nativité.

Rencontre de l’Union des municipalités

Les membres du conseil municipal qui le désirent pourront assister aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui auront lieu à Québec du 9 au 11 mai. Les frais et dépenses qu’ils engageront à cette occasion seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Recyclage et réutilisation du plastique

La Ville La Prairie appuie la Fédération canadienne des municipalités qui demande au gouvernement fédéral de développer une stratégie pour réutiliser au moins 55% des emballages de plastique d’ici 2030. La Fédération souhaite aussi récupérer tous les types de plastique d’ici 2040, comme convenu dans la Charte sur les plastiques dans les océans. Cette stratégie devra s’élaborer en collaboration avec les instances provinciales, métropolitaines, municipales et industrielles.

Gaz à effet de serre

Le conseil a adopté une déclaration demandant aux gouvernements du Canada et du Québec, ainsi qu’à l’Autorité régionale de transport métropolitain, de poursuivre la mise en œuvre d’initiatives permettant d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique.

Règlement d’emprunt de 6,8 M $

Un règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6,8M$ a été adopté. La somme sera consacrée aux éléments suivants:

– Équipements informatiques et logiciels;

– Réfection de bâtiments;

– Mobilier urbain – modules de jeux, équipements et aménagement

(plantations) de parc;

– Travaux de voirie, bordures, trottoirs et stationnements;

– Acquisitions de terrains;

– Acquisitions de véhicules et équipements;

– Acquisition de matériel et équipements autres;

Compensation pour la rainette

La firme Fasken (Fasken Martineau DuMoulin) a été mandatée par la Ville afin de réclamer d’Ottawa une compensation financière concernant le décret du gouvernement fédéral protégeant la rainette faux-grillon, entre autres dans le secteur Symbiocité. Cette zone a vu son développement immobilier stoppé à la suite du décret.