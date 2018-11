Les entreprises d’économie sociale veulent se faire connaître

Crédit photo : Journal Saint-François - Mario Pitre

Le Pôle d’économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent a entrepris une vaste campagne promotionnelle dans les 5 MRC qu’il dessert afin de mieux faire connaître les entreprises d’économie sociale qui en font partie.

C’est d’ailleurs pour cette principale raison qu’a été créé le Pôle d’économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, indique sa présidente, Martine Vallée. L’organisme couvre les MRC de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville et Roussillon.

La campagne promotionnelle lancée dans ces cinq MRC, sous le thème C’est ça l’économie sociale, se déroule dans le cadre du Mois de l’économie sociale au Québec. Elle compte sur un budget de 50 000$. Que ce soit sur des abribus, des autobus ou dans les journaux locaux, les affiches promotionnelles invitent à se rendre sur le site www.economiesocialevhsl.org pour en apprendre davantage sur les entreprises d’économie sociale de chaque secteur.

L’économie sociale en bref

Tel qu’on peut lire dans la Loi sur l’économie sociale adoptée en 2013, «on entend par économie sociale, l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services…»

En fait, c’est un modèle d’affaire par lequel les profits de l’entreprise sont réinjectés directement dans l’entreprise plutôt que d’enrichir des individus, au bénéfice de la communauté.

On compte 22 pôles d’économie sociale au Québec. Celui de la Vallée du Haut-Saint-Laurent regroupe près d’une soixantaine qui répondent à cette définition. La MRC de Roussillon en compte plus d’une quarantaine, qui totalisent quelque 1100 emplois et un chiffre d’affaires de 127 M$, selon le pôle.

Exemples locaux

Complexe Le Partage (Friperie Saint-Constant)

Exporail / Le Musée ferroviaire canadien

Télévision du Sud-Ouest

Société du musée du Grand Châteauguay

Jute et compagnie

Entraide Mercier

Maison de la famille Kateri

Héritage Saint-Bernard

Clinique Juridique Juripop

Complexe Le Partage (siège social)

Centre communautaire Châteauguay

Bistro culturel Cœur de Village

SOLIDES

Station de l’aventure (la) – Maison de la famille

RécréoParc

(D.P.)