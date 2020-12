«Les gens seront gâtés cette année» grâce à la guignolée à Saint-Mathieu

À l’image des événements en 2020, la guignolée à Saint-Mathieu ne s’est pas déroulée comme prévu, mais elle a été fructueuse. Alors qu’aucun porte-à-porte ne devait être effectué, une dizaine de familles bénévoles déguisées ont finalement décidé d’aller cogner aux résidences sur le territoire pour amasser les dons et denrées.

Selon Nicole Francoeur, de l’organisme Entraide Saint-Mathieu, les dons monétaires sont de plus de 2 000$, en date du 7 décembre. Plusieurs continuaient cependant d’être envoyés électroniquement, après cette date. Le montant est environ le même que l’année dernière, estime-t-elle.

«Les gens sont généreux. On calcule que chaque citoyen donne environ 1$, mais dans les faits, ce sont ceux qui pouvaient donner qui l’ont fait généreusement, à coup de billets allant de 5$ à 100$», se réjouit Mme Francoeur qui précise n’avoir qu’une quinzaine de dollars en monnaie.

Les familles qui ont pris les rues de Saint-Mathieu d’assaut l’ont fait parce que les citoyens étaient plus ou moins au rendez-vous aux points de chute prévus le 6 décembre, malgré l’information diffusée massivement pour les aviser.

«Les gens souriaient lorsqu’ils ouvraient la porte à des enfants déguisés. C’est certain qu’on va garder cette idée pour les prochaines guignolées», laisse savoir Mme Francoeur.

Elle soutient que toutes les mesures pour respecter les consignes sanitaires étaient en place. Les masques, gants et le désinfectant ont été fournis, puis la distanciation physique a été respectée aux portes.

Lorsque questionnée par Le Reflet, Entraide Saint-Mathieu comptabilisait toujours des dons. Il évaluait à «au moins une centaine» de boîtes de bananes la quantité de denrées reçues.

L’entreprise Lafarge à Saint-Constant ajoutera également des dons équivalents à 1 000$ et d’autres compagnies contribueront. L’organisme est aussi en attente d’environ 60 litres de lait. Elle aura également de la nourriture pour chiens et chats. Les paniers de Noël, pour lesquels la demande n’a pas été plus élevée cette année, seront bien fournis à Saint-Mathieu, assure l’organisme.

Toujours en tri ailleurs

Pour sa part, le Service d’entraide Saint-Philippe n’a pas trié tous les dons pour le moment.

«Avec peu d’effectifs autorisés [une dizaine de personnes] pour la collecte lors de la journée, tout s’est très bien déroulé, affirme toutefois l’organisme. Les gens se sont aussi déplacés en grand nombre pour venir porter eux-mêmes leur don.»

En termes de dons monétaires, le Service d’entraide dit enregistrer une augmentation d’environ 25% en comparaison à l’an dernier. Elle ne précise toutefois pas la somme, puisque des dons peuvent toujours être effectués. Les denrées, notamment, peuvent être acheminées au Uniprix rue Sanguinet et au centre des loisirs rue Édouard VII.

«Nous croyons avoir reçu un peu moins de denrées, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Les gens se sont tournés vers des dons monétaires. Ceux qui font du télétravail ou qui ont conservé leur emploi ont été très généreux, s’estimant chanceux pendant cette année difficile», explique l’organisme.

Le Complexe le partage, qui passait à Saint-Constant, La Prairie et Sainte-Catherine, a indiqué au Journal qu’il comptabilisait toujours les dons et denrées.