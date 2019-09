Les tracteurs nombreux sur les routes à l’automne

Les véhicules de ferme sont nombreux sur les routes en territoire agricole, à l’automne, période de récoltes.

À lire aussi: Pas de respect pour les clignotants de tracteurs

Ils sont lents, souvent très larges et peuvent effectuer un virage à gauche à des endroits inattendus.

Pour éviter des tragédies, il faut redoubler de prudence sur les chemins de campagne.

Voici un rappel de quelques règles à suivre, tirées du site internet de la SAAQ :

COMMENT DÉPASSER UNE MACHINE AGRICOLE?

On peut dépasser une machine agricole en empiétant sur :

une ligne simple continue

une ligne double continue

une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue

Et uniquement si :

on peut effectuer la manœuvre de dépassement sans danger pour les autres usagers de la route

Interdiction de circuler

Il est interdit de circuler avec une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d’une largeur de plus de 5,3 m :

lorsque la visibilité est inférieure à 500 m

dans une zone scolaire, aux heures d’entrée et de sortie des classes

Équipements obligatoires

Les machines agricoles ou les ensembles de véhicules agricoles qui appartiennent à des agriculteurs, doivent, selon leur largeur :

être munis de feux jaunes clignotants

être munis de matériaux rétro-réfléchissants

être accompagnés de 1 ou 2 véhicules d’escorte – à l’avant et à l’arrière – munis d’un feu jaune rotatif ou d’une barre de signalisation

En cas de non-respect des obligations

Le propriétaire et le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles ainsi que le conducteur du véhicule d’escorte qui contreviennent aux normes sont passibles d’une amende. La liste de ces amendes se trouve dans le guide (PDF, 1,7 Mo).

Pour aider les agriculteurs à y voir clair : le guide sur le Règlement

Pour aider les agriculteurs propriétaires de machines agricoles ou d’ensembles de véhicules agricoles de plus de 2,6 m de large à adapter leurs équipements, nous recommandons de consulter le Guide sur le Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres (PDF, 1,7 Mo) qui a été produit en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Contrôle routier Québec.

Le Code de la sécurité routière «interdit à tout conducteur de laisser de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit», ce qui comprend la terre, le fumier ou autre.