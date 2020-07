Levée de l’interdiction d’arrosage

L’interdiction d’arrosage en vigueur depuis le 17 juin est désormais levée, informe la Ville de Candiac dont l’usine de filtration dessert plusieurs municipalités.

Les résidents de Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe sont donc autorisés à arroser de nouveau selon les règlements en vigueur dans leur Ville.

La Ville de Candiac avait dû procéder à une interdiction d’arrosage «en raison des faibles quantités de précipitations reçues au cours des dernières semaines et des chaleurs accablantes qui ont entraîné une surutilisation de l’eau par les citoyens, rappelle-t-elle. Cette décision était nécessaire afin d’assurer l’alimentation quotidienne en eau potable et plus précisément la pression sur tout le réseau ainsi que par prévention pour la protection contre les incendies».

Les précipitations reçues au cours des derniers jours, ainsi que celles à prévoir pendant la semaine, justifie la décision de lever l’interdiction, ajoute la Municipalité.

Les Villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine avaient fait appel à des agences de patrouillage pour assurer le respect de l’avis auprès de ses résidents.

Réglementation sur l’arrosage à Candiac

Du 1er mai au 15 septembre, l’arrosage des pelouses est permis entre 20 heures et minuit selon l’horaire suivant :

pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier pairs;

pour les numéros civiques impairs, les jours de calendrier impairs.

Toutefois, le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage automatique (et qui a obtenu un permis à cet effet) peut arroser entre minuit et 5 heures :

pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier pairs;

pour les numéros civiques impairs, les nuits de calendrier impairs.

En plus des heures permises pour l’arrosage, il est aussi permis d’utiliser l’eau potable les samedis et dimanches, entre 9 heures et 17 heures, pour laver les voitures et l’extérieur des bâtiments.