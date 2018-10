Ligue de hockey midget AAA : l’entraîneur des Riverains satisfait du début de saison

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le nouvel entraîneur-chef des Riverains, Danny Groulx, se plaît dans son nouveau rôle et s’estime satisfait du début de saison de ses joueurs.

«Ça va super bien, confie l’ancien joueur de la Ligue nationale qui occupait auparavant le poste d’entraîneur adjoint au sein du club midget AAA. C’est un beau challenge, un complément à ce que je faisais déjà.»

Néanmoins, M. Groulx qui a succédé à Guillaume Latendresse à la barre du club a senti le besoin de mettre sa touche personnelle à l’équipe.

«Les jeunes ont acheté le concept et les valeurs que je veux qu’ils mettent de l’avant, poursuit-il. Ils travaillent fort chaque semaine. Quand la puck tombe sur la glace en début de match, ils ont fait leurs devoirs et ils sont prêts. Les résultats ne sont pas toujours ceux qu’on veut, mais on se donne une chance de gagner tous les matchs.»

Selon lui, la chimie est bonne au sein de l’équipe et les joueurs affichent une bonne attitude. Chacun met l’épaule à la roue.

«Ce n’est pas l’histoire d’un seul individu, toute l’équipe pousse dans le même sens», constate M. Groulx, qui compose avec un club relativement jeune. Deux joueurs ont 14 ans et trois, 15 ans.

7es au classement

Au moment de l’entrevue avec Le Reflet, les Riverains occupaient le 7e rang au classement général dans la Ligue midget AAA après 11 matchs avec une fiche de six victoires et cinq défaites, dont deux en prolongation. En comparaison, les Chevaliers de Lévis ont cumulé 12 victoires et aucune défaite. Est-il un peu envieux?

«C’est certain que je suis content pour Lévis, mais on focusse sur nous, sur ce qu’on doit faire», explique-t-il.

Les Riverains et les Chevaliers se sont affrontés une seule fois, le 31 août, lors du premier match de la saison à Sainte-Catherine. Les Riverains s’étaient inclinés 5-2.

«Ç’avait été un super match et je pense qu’on aurait pu gagner», évalue Danny Groulx.

Considérant que les Riverains forment «une meilleure équipe que lors du premier match», il pense qu’une victoire contre les Chevaliers est désormais à la portée de ses joueurs.

Quant aux objectifs à atteindre cette saison, l’entraîneur-chef n’a pas de plan arrêté.

«C’est certain qu’on voudrait faire les séries et les gagner parce qu’autrement on ne pratiquerait pas le bon sport, mais on se concentre sur ce qu’on fait de bien. La Ligue midget AAA demeure une ligue de développement», reconnaît-il.

«Il y a évidemment place à l’amélioration, mais je vois ça comme un marathon.» -Danny Groulx, entraîneur-chef des Riverains

Match en lilas

Comme à leur habitude, les Riverains disputeront un match spécial en octobre à l’occasion du mois visant à vaincre le cancer du sein. Le vendredi 26 octobre, les joueurs porteront du lilas afin de soutenir la lutte à toutes les formes de cancer. Ils affronteront les Cantonniers de Magog au Sportium à Sainte-Catherine à compter de 19h30. Les dons recueillis seront remis à la Fondation Anna-Laberge.