Liste des écoles ayant des cas de COVID: le ministère de la Santé tente de l’améliorer

Des établissements scolaires de la région figurent sur la Liste des écoles ayant rapporté au moins un cas de COVID-19 depuis le 1er septembre, publiée par le gouvernement du Québec, alors que les écoles concernées disent ne pas avoir de cas sur leur territoire. Questionnée à ce sujet, le ministère de la Santé dit que la liste a été mise rapidement en ligne et travaille à ce qu’elle soit améliorée.

«Nous sommes conscients que cette liste est perfectible et nous travaillons à l’améliorer le plus rapidement possible. Nous travaillons à ce que la déclaration soit plus fidèle à la réalité. Cela devrait être effectif dans les prochains jours», indique Marie-Claude Lacasse porte-parole pour le ministère de la Santé.

Elle souligne que les informations sur la liste diffusée par le gouvernement proviennent du ministère de la Santé. Ce dernier les reçoit via des formulaires qui doivent être remplis par les directions d’école. «Une validation est en cours pour s’assurer que les écoles sur la liste sont celles qui ont réellement des cas déclarés positifs et non des cas rapportés», mentionne-t-elle.

Mme Lacasse rappelle que cette liste ne doit pas être une ressource pour les parents qui souhaitent confirmer s’il y a un cas positif à l’école de leur enfant. «Les écoles où un cas positif de COVID est déclaré communiquent directement avec les parents», assure-t-elle.

À Châteauguay, l’école alternative des Trois-Sources s’est retrouvée sur la liste bien que le CSSDGS affirme n’avoir aucun cas confirmé.