Marcelina Jugureanu annonce ses enjeux locaux

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Sanguinet, Marcelina Jugureanu, a annoncé ses engagements pour les municipalités de la circonscription.

«Il faut adresser les enjeux locaux non pas de manière électorale, mais bien par des réels engagements pour faire avancer toutes nos municipalités de manière inclusive», indique Mme Jugureanu par voie de communiqué.

La candidate libérale dit miser sur «moins de congestion, plus de temps et d’argent pour les familles» au niveau local et régional.

Elle a présenté les projets sur lesquels elle compte travailler si elle est élue le 1er octobre.

Saint-Mathieu

-Réalisation du projet d’aménagement de la piste multifonctionnelle (piste cyclable) et trottoirs sur la rue Principale entre la montée de la Petite-Côte et le chemin Saint-Pierre;

-Travailler en collaboration avec le milieu d’affaires et les acteurs politiques afin de moderniser et s’assurer du développement durable du parc d’affaires de la municipalité;

-Favoriser un meilleur accès à Internet haute vitesse pour les résidences de Saint-Mathieu.

Saint-Constant et Sainte-Catherine

-Travailler avec les intervenants régionaux pour permettre la réalisation du projet d’urbanisation de la route 132;

-Travailler en collaboration avec le milieu d’affaires et les acteurs politiques afin de développer une vision partagée des secteurs d’activités à privilégier dans la zone industrialo portuaire de la Ville de Sainte-Catherine et poursuivre le développement de cette dernière ainsi que le développement économique de la ville de Saint-Constant.

Saint-Rémi

-Travailler avec les intervenants régionaux pour permettre la revitalisation de la rue Notre-Dame afin de la rendre plus attrayante et sécuritaire;

-Travailler en collaboration avec les entreprises établies dans le quartier industriel de Saint-Rémi ainsi que les acteurs politiques pour faciliter l’accessibilité à la route 221 et ainsi développer de manière durable le secteur industriel et agroalimentaire de Saint-Rémi;

-Favoriser un meilleur accès à Internet haute vitesse pour les résidences.