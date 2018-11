Maxime Comtois rétrogradé avec les Voltigeurs de Drummondville

Crédit photo : Photo tirée de Twitter/ @Comtois20

Ayant amorcé la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Ducks d’Anaheim, Maxime Comtois poursuivra sa saison avec les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

La formation californienne a annoncé sa décision samedi.

Le résident de Beauharnois a joué dix parties avec les Ducks. Il a amassé deux buts et cinq passes en plus d’avoir un temps de jeu moyen de 14 minutes et 35 secondes.

La recrue a marqué les esprits en ayant marqué son premier but dans la LNH à sa première présence sur la glace.

L’ancien des Grenadiers de Châteauguay s’est blessé au genou le 23 octobre. Une blessure qui l’a tenu à l’écart jusqu’au 12 novembre. Il avait été envoyé dans la Ligue américaine de hockey, avec les Gulls de San Diego, pour un séjour de remise en forme. Il y a disputé quatre matchs et récolté un point.

Comme il avait fait dans la LNH, il a inscrit un but durant sa première présence sur la glace.

Sur son compte Instagram, Maxime Comtois a remercié les Ducks pour « les deux derniers mois qui ont été géniaux » et s’est dit excité d’être de retour avec les Voltigeurs de Drummondville pour la deuxième moitié de la saison.

Il disputera son premier match avec l’équipe du Centre-du-Québec vendredi soir contre les Olympiques de Gatineau. Ce sera son premier match dans l’uniforme rouge alors qu’il avait été acquis des Tigres de Victoriaville.

Avec ce retour dans la LHJMQ, Comtois pourrait prendre part au Championnat du monde de hockey junior qui se déroulera pendant la période des Fêtes à Vancouver.

L’an dernier, il avait aidé l’équipe canadienne à remporter la médaille d’or.