Noël une tradition en chanson : un véritable «party de famille»

Fort du succès des deux premières éditions, Noël une tradition en chanson est de retour en tournée et s’arrêtera à l’Étoile Banque nationale, le 22 décembre.

Sur scène, Brigitte Boisjoli, Marie Michèle Desrosiers, Marie Denise Pelletier, Nathalie Simard, Marie-Élaine Thibert, Christian Marc Gendron et Yoan interpréteront les plus beaux chants et cantiques de Noël.

«Noël a toujours été pour moi, la fête de la retrouvaille ; la famille, les amis, les traditions et les valeurs qu’on oublie trop souvent au cours de l’année, affirme le metteur en scène François Chénier. Quand arrive décembre, le temps s’arrête pour laisser toute la place aux réjouissances et, bien au-delà des cadeaux, à la générosité.»

«C’est cette même générosité que je retrouve chez les interprètes de Noël, une tradition en chanson, poursuit-il. J’ai l’impression de faire partie d’un véritable party de famille. Cette chaleur, je vous souhaite de la ressentir aussi fort que moi à travers ce spectacle magique.»

(Source : evenko)