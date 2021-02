Nouvelle baisse des cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon

La progression de la COVID-19 demeure au ralenti dans la MRC de Roussillon, alors que la Direction de santé publique de la Montérégie a recensé 122 nouveaux cas entre les 1er et 7 février, soit 50 de moins que la semaine précédente.

En Montérégie, on compte 1 133 nouveaux cas dans les 7 derniers jours. La MRC de Roussillon qui regroupe les villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Léry et Saint-Isidore est la troisième la plus touchée durant cette période, derrière l’agglomération de Longueuil (397) et la MRC de la Vallée-du-Richelieu (129).

En date du 2 février, 5 274 résidents de la MRC de Roussillon ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 78 n’ont pas survécu.