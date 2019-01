Deux nouvelles bornes de recharge électrique à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi un investissement de 5 M$ pour la construction de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques au Québec, dont deux à Candiac.

Construites par Hydro-Québec à l’aide de fonds de l’initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada, ces bornes feront partie du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

«Les investissements dans les infrastructures vertes permettront aux conducteurs canadiens de se déplacer plus rapidement et de façon plus écologique, a déclaré la ministre de l’Environnement et du Changement climatique Catherine McKenna. En collaboration avec Hydro-Québec, le gouvernement s’emploie à construire le plus vaste circuit de recharge électrique au Canada pour s’assurer que les Canadiens ont accès à des solutions vertes et abordables. La présence d’un plus grand nombre de véhicules électriques sur nos routes réduira la pollution et créera de bons emplois dans la classe moyenne.»

«Grâce à nos partenaires privés, institutionnels et gouvernementaux, nous sommes en mesure de déployer de plus en plus de bornes de recharge pour supporter les conducteurs de véhicules électriques, a mentionné le Président-directeur général d’Hydro-Québec Éric Martel. L’électrification des transports au Québec est avantageuse pour tous puisqu’individuellement, se propulser à l’électricité revient cinq fois moins cher qu’à l’essence et collectivement, car nous utilisons notre énergie propre et renouvelable pour nous déplacer.»

Mentionnons que la province compte près de 40 000 véhicules électriques immatriculés. Le circuit électrique québécois dispose de plus de 1700 bornes, dont 168 bornes rapides.