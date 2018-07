Pas de T-Roc ni de T-Cross : à quand un petit VUS chez Volkswagen?

Article par Michel Deslauriers

Comme vous l’avez sans doute constaté, les VUS et multisegments sous-compacts sont de loin l’un des créneaux les plus populaires de l’industrie en ce moment, tant du côté des modèles d’entrée de gamme que des plus luxueux.

Ces véhicules apparaissent en très grand nombre sur nos routes et c’est facile à comprendre : le prix de l’essence demeurant relativement bas, ils attirent beaucoup de conducteurs recherchant plus de polyvalence, de garde au sol et de motricité (avec leur rouage intégral disponible) que leur offre une banale voiture compacte ou même intermédiaire. En prime, la majorité d’entre eux ont un style accrocheur et coloré.

Tous les constructeurs automobiles – japonais, coréens, américains, suédois, allemands – proposent au moins un petit VUS de la sorte à l’heure actuelle. Tous? Enfin, presque. Volkswagen continue de résister. Mais pourquoi? Bonne question…

Plus c’est gros, mieux c’est

On vous entend déjà dire : « il y a la Golf Alltrack ». C’est vrai qu’elle adopte quelques caractéristiques des utilitaires avec sa posture surélevée, ses garnitures de bas de caisse en plastique robuste et son système 4MOTION, mais ça reste toujours une familiale et bien des consommateurs l’ignorent pour cette raison. En plus, son prix de base de 34 345 $ ne la rend pas abordable comme l’ensemble des VUS sous-compacts sur notre marché.

Si l’on regarde la gamme 2018, Volkswagen ne fait pas que résister à la tendance; elle va à contre-courant. Le Tiguan de seconde génération est 25% plus spacieux que le premier et offre même l’option d’une troisième rangée, tandis que le nouvel Atlas est le plus gros VUS jamais commercialisé par la marque allemande sur notre continent. Ces deux modèles veulent définitivement plaire aux familles canadiennes et américaines qui ont besoin d’espace.

Ailleurs dans le monde…

En Europe, pourtant, les choses sont différentes (levez la main si vous avez déjà entendu ça auparavant). Volkswagen compte depuis l’an dernier sur le T-Roc, un petit VUS aussi branché que moderne et pensé pour les milléniaux avec ses nombreuses options de personnalisation. Nous l’avons essayé au Portugal et le directeur des relations publiques de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, nous a dit qu’il ne voyait aucune raison pour ne pas le vendre chez nous, mais il admettait en même temps que le T-Roc risquerait fort de « cannibaliser » les ventes de l’Alltrack étant donné notre préférence marquée pour les VUS. En outre, l’importer du Portugal le rendrait plus cher qu’un Tiguan et adapter les usines du Tennessee ou du Mexique entraînerait des coûts exorbitants.

Volkswagen prépare aussi le T-Cross, un nouveau multisegment sous-compact pour les jeunes familles qui habitent en ville, avec beaucoup d’espace aux places arrière et dans le coffre, dit-on. Il sera vendu à l’échelle mondiale à compter du printemps 2019, mais pas au Canada ni aux États-Unis parce qu’il est « trop petit », selon Andreas Kruger, directeur des petits véhicules de Volkswagen, dans une entrevue donnée à Automotive News Europe.

Bref, il faudra continuer à prendre notre mal en patience… ou bien envahir les concessionnaires Volkswagen pour réclamer haut et fort la venue d’un petit VUS. Gardons les doigts croisés pour 2019 ou 2020!