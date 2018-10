Plus de 50 dévoilements sont prévus au Salon de Los Angeles 2018

Article par Olivier Beaulieu

Du 30 novembre au 9 décembre prochain se tiendra le Salon international de l’automobile de Los Angeles. Quoique plusieurs manufacturiers aient ignoré le Salon de Paris plus tôt cette année pour des raisons commerciales, le Salon de L.A. semble pour sa part avoir réussi à se démarquer en attirant plusieurs dizaines d’exposants qui cumuleront une cinquantaine de dévoilements. La programmation du Salon ne sera assurément pas ennuyante!

Effectivement, cette année, les constructeurs Toyota, Volkswagen et de tout nouveaux joueurs, Byton et Rivian, présenteront plusieurs nouveaux projets, mettant l’accent sans trop de surprise sur l’électrique. On sait notamment que Toyota lèvera le voile sur cinq véhicules, dont un ou plusieurs hybrides ainsi qu’une ou plusieurs éditions spéciales. Subaru mettra de l’avant à son kiosque une déclinaison hybride rechargeable alors que le manufacturier chinois Byton présentera ses K-Byte et M-Byte, deux véhicules entièrement électriques.

Selon Lisa Kaz, présidente et directrice générale du Salon de Los Angeles, « en tant que premier marché de véhicules verts, il est normal que près du tiers des dévoilements qui auront lieu cette année concernent des véhicules électriques ou mus par une énergie alternative. C’est excitant de constater le virage écoénergétique entrepris par certains manufacturiers de luxe pour offrir des déplacements plus verts aux Californiens. »

Enfin, Tesla sera présent accompagné de plusieurs de ses véhicules selon les informations fournies par l’organisation. Avec un peu de chance, peut-être que le Salon international de l’auto de Montréal réussira à convaincre également le manufacturier californien de se présenter à son édition 2019?

Cela dit, du côté du manufacturier BMW, on présentera de nouveaux arrivés tels que le roadster Z4 M40i, le coupé Série 8 ainsi que son nouveau VUS X5. On sait également que les manufacturiers Volvo, Porsche, Rivian, Nissan et Volkswagen nous réservent quelques dévoilements. Nous en saurons davantage au cours des prochaines semaines.