Plus riche grâce à un billet gagnant acheté à Saint-Constant

Un résident de la Montérégie a eu la main heureuse en achetant un billet de la loterie Banco au commerce Taba-Presse à Saint-Constant.

Yves Moreau a remporté 260 000$, le 5 mars, grâce à une combinaison de 10 numéros gagnants avec une mise à 1$, 8 numéros gagnants avec une mise à 2$ et 9 numéros gagnants sur 10 avec une mise à 2$. M. Moreau a indiqué à Loto-Québec qu’il désire se gâter, en plus d’en faire bénéficier à ses enfants. «À mon âge, on ne fait plus beaucoup de placements. On profite de la vie!» a-t-il affirmé, lorsqu’il a réclamé son lot au siège social de Loto-Québec à Montréal.

