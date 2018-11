Un Châteauguois réclame le lot de 1 M$ à l’Extra

La vie de Noël Desgroseilliers a pris une tournure inattendue le dimanche 28 octobre. Le Châteauguois est devenu millionnaire. Son billet de l’Extra acheté au dépanneur près de chez lui pour le tirage du Lotto Max du 26 octobre lui a fait remporter un million de dollars.

«J’ai de la misère à le croire», a-t-il lancé incrédule.

«J’ai passé mon billet quatre fois pour être bien sûr, j’ai même demandé au commis du dépanneur de venir avec moi et de me dire ce que la machine indiquait. Il a dit ‘’félicitations vous êtes millionnaire’’. »

Lorsqu’il est retourné chez lui pour annoncer la nouvelle, son épouse était extrêmement heureuse et n’en croyait pas ses oreilles. Son fils non plus ne le croyait pas, mais il a validé l’information et le billet avec l’application de Loto-Québec sur son téléphone intelligent.