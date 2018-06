Plusieurs véhicules incendiés

Crédit photo : Dernière Heure / Flash News - Le Courrier du Sud

Les policiers enquêtent présentement sur une vague d’incendies criminels survenue dans la nuit du 14 au 15 juin.

Les événements sont survenus dans les arrondissements de Saint-Hubert et Greenfield Park. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a confirmé que huit véhicules ont été incendiés. Selon nos informations, les véhicules étaient stationnés dans les rues Delson, Perlini et Parklane. Les événements se seraient déroulés entre 1h et 7h.

Selon les policiers, les véhicules auraient été fouillés avant d’être incendiés. Les propriétaires des véhicules ont tous été rencontrés par les enquêteurs.

Les enquêteurs ont encore peu de détails pour le moment. Aucun suspect n’a encore été identifié.

Plus de détails à venir.