Polestar inaugure un magnifique siège social en Suède

Article par Olivier Beaulieu

Polestar, le constructeur automobile sportif de Volvo, a dévoilé cette semaine son tout nouveau siège social en Suède. Bien que la marque soit presque toujours associée au manufacturier Volvo, elle emprunte un style bien singulier depuis son lancement officiel il y a un an.

Avec l’ouverture de ce quartier général en Suède tout près de la division auto de Volvo, Polestar affirme évidemment son association forte avec son partenaire de longue date. Cela dit, depuis quelques années, Polestar se positionne comme un manufacturier de sportives électriques, notamment avec le lancement prochain de sa Polestar 1 ainsi que certaines déclinaisons T8 Polestar dans le catalogue de produits Volvo. C’est dans cet esprit que le nouveau bâtiment a été conçu : un environnement novateur, épuré et distingué.

L’édifice est de forme cubique et de couleur blanche, le tout dominé par l’étoile emblématique de la marque décrite comme « l’étoile directrice ». Thomas Ingenlath, vice-président senior du design chez Volvo, affirme « qu’être minimaliste et avant-gardiste est au centre de la marque Polestar et définit les relations avec ses clients. Le design [de l’édifice] joue également un rôle dans nos relations de travail. Avec ce nouveau siège social, on voulait transformer la structure existante [de Polestar] et en créer une nouvelle au sein même du Volvo Cars campus. »

Pour la marque de performance électrique, la Chine représente un marché potentiel important. Dans seulement quelque temps, la construction du Centre de Production Polestar de Chengdu marquera le désir de la marque de se positionner dans une industrie électrique concurrentielle.