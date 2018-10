Pont Mercier: meilleure communication réclamée en cas de fermetures d’urgence

Crédit photo : Gracieuseté

La fermeture du pont Honoré-Mercier pour des travaux d’urgence le samedi 13 octobre a suscité la grogne de nombreux automobilistes qui sont restés prisonniers d’embouteillages. Des élus de la Rive-Sud ont par la suite réclamé de meilleurs modes de communication de la part du ministère des Transports.

Selon un résident de Châteauguay qui a mis plus de deux heures à revenir chez lui samedi matin en raison de cette situation, le ministère des Transports (MTQ) aurait pu faire un meilleur travail de communication. Notamment en indiquant la fermeture du pont sur les tableaux d’affichage mobiles que l’on rencontre à divers endroits sur le réseau métropolitain.

Les maires de Châteauguay et de Beauharnois, de même qu’un représentant de la réserve de Kahnawake, ont également demandé au MTQ d’installer de tels panneaux dans le secteur du pont «pour informer et orienter les usagers» lorsque de tels événements surviennent, rapportait le Journal de Montréal le 15 octobre.

«Impossible d’informer tout le monde»

Du côté du Ministère, on réfère les usagers de la route au site Québec 511, où les informations concernant la circulation «sont rapidement transmises », indique Benoît Lachance, porte-parole du MTQ.

Concernant la situation du 13 octobre, M. Lachance explique que les travaux ont été faits en deux heures, et qu’il était «impossible de prévenir tout le monde en si peu de temps».

Il n’était pas en mesure de dire si l’information avait été diffusée sur les panneaux mobiles du MTQ, mais précise que le Centre intégré de gestion de la circulation du Ministère, qui est en œuvre 24h sur 24, le fait quand c’est possible. «On le fait notamment pour les travaux qui sont planifiés, mais aussi lorsqu’il y a un incident qui cause un ralentissement sur un tronçon» rapporte-t-il.

Pour ceux qui sont déjà sur la route, la radio reste un bon outil pour s’informer en temps réel, dont Radio circulation 730, avec lequel le MTQ dit collaborer.

Dalle réparée pendant la nuit

La dalle de béton qui s’est affaissée, et qui a été recouverte d’une plaque de métal par des travailleurs samedi matin afin de pouvoir rétablir rapidement la circulation, sera réparée d’une manière plus permanente. «Les travaux auront lieu la nuit et ne seront pas trop contraignants pour les automobilistes», indique M. Lachance.

La sécurité des automobilistes ne serait par ailleurs aucunement compromise, assure le porte-parole. La structure où est survenu l’incident de samedi matin, qui date de 1963 et qui est la plus récente des deux structures sous la juridiction provinciale, est encore «en bon état», selon le porte-parole.

«Les dalles de béton sont vieillissantes. Or ces dalles sont relativement simples à réparer. Par ailleurs, le pont demeure particulièrement bien surveillé par les ingénieurs, qui font un suivi constant», ajoute-t-il.

Rappelons que jusqu’en décembre, le pont Mercier est en chantier les fins de semaine et n’offre qu’une seule voie par direction sur la structure menant vers Montréal, soit celle où est survenu l’incident du 13 octobre.