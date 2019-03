Pound fitness : battre le rythme pour travailler les muscles et le cardio

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le pound fitness, vous connaissez? C’est la nouvelle mode en matière d’exercices physiques. La Ville de Saint-Philippe fait partie des municipalités qui proposent cette activité. Celle-ci consiste avec deux bâtons au son de la musique à exécuter des mouvements.

Selon Sabrina Carrière-Hutton, instructrice certifiée de pound fitness, cette mode est originaire de Californie. Deux femmes, Cristina Peerenboom et Kristen Potenza, adeptes de sport et de musique ont combiné, il y a environ cinq ans, des mouvements de Pilates et de danse.

«Le pound fitness aide beaucoup à améliorer la coordination. Ça permet de se défouler, d’améliorer son endurance cardio-vasculaire et de bouger tout en ayant du plaisir», souligne l’instructrice.

Dans le gymnase de l’école primaire des Mousaillons-et-de-la-Traversée, où Le Reflet s’est rendu, les participantes – il n’y avait pas d’hommes – se préparaient à leur séance. Debout, elles faisaient face à leur tapis d’exercice, tenant dans leurs mains les ripstix. Ces baguettes s’apparentent à celles utilisées pour jouer de la batterie.

Aussitôt la musique débutée, le groupe s’est activé répétant les mouvements de l’entraîneuse.

«J’aime beaucoup tout ce qui est musique rock et pop. J’utilise aussi des chansons de hip-hop et alternatives. Le pound fitness s’adresse à tous ceux qui ont envie de laisser s’exprimer leur rockstar intérieure», précise-t-elle.

Muscles et cardio au travail

D’après Mme Carrière-Hutton, les adeptes de pound fitness peuvent exécuter lors d’une séance régulière de 45 minutes jusqu’à 200 squats.

«Grâce aux ripstix, déclare-t-elle, on travaille les bras, en marquant le rythme de la musique. On fait des lunges [mouvements de jambes pliées], on travaille les abdos en assises au sol, ainsi que les fessiers en position sur le dos.»

Questionnée à savoir ce qu’elle aime particulièrement dans le pound fitness, elle répond que chaque séance s’apparent à un concert rock.

«Sans jugement, tout le monde peut y venir avec son propre bagage et sa propre expérience ou non en fitness. Avec le pound, je renforce mon endurance au niveau des jambes sans même m’en rendre compte», constate la principale intéressée.

Populaire

Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs à la Ville de Saint-Philippe, affirme que pound fitness a connu en engouement dès le départ auprès des citoyens.

«Puisque les saines habitudes de vie restent une priorité pour la Ville, nous cherchons à nous renouveler sans cesse afin de garder l’intérêt des citoyens à maintenir un mode de vie physiquement actif», dit Mme Roy.