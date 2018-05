Rapport financier 2017: Surplus de 977 000 $ pour Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Archives

Le directeur des finances Stéphane Brochu a déposé son rapport financier pour l’exercice 2017 lors de la séance du conseil du 8 mai.

De façon globale, M. Brochu a présenté les données réalisées versus celles qui avaient été budgétées pour 2017.

«La somme des revenus, dépenses et affectations par rapport au budget nous donne un écart favorable de 977 000$», a-t-il indiqué.

Du côté des revenus, la Municipalité a entre autres perçu 142 000$ de plus en taxes, 428 000$ de plus en droits de mutation et a reçu 207 000$ de plus en ristournes de la MRC de Roussillon.

La Ville a également fait des économies de près de 215 000$ sur l’achat de l’eau, la station de pompage et le pavage.

«Comme il y a eu beaucoup de pluie l’été passé, nous n’avons pas été en mesure de faire tous les travaux voulus, dont la réparation des nids-de-poule», a précisé M. Brochu.

Il y a également eu des honoraires professionnels non versés en 2017 pour l’urbanisme (235 000$) qui ont été reportés en 2018. Ces sommes étaient dédiées à trois projets particuliers d’urbanisme (PPU) qui n’ont pas encore été réalisés.

Avec la dissolution du CIT, l’administration a pu récupérer des surplus de 419 000$ qui ont été réaffectés dans une réserve de transport en commun.

Moins de dépenses

Le budget prévoyait 35,1 M$ en dépenses, alors que 33,5 M$ ont en réalité été soustraits des coffres. Malgré une économie de 1,5 M$, les services juridiques, de déneigement et de développement économique ont excédé les montants budgétés.

«Le bail du Quartier de la gare n’avait pas été budgété sur 12 mois, c’est pour ça que ça nous a coûté plus cher de 194 000$, a ajouté M. Brochu. Quand on a fait le budget, on avait prévu devenir propriétaire en milieu d’année, alors qu’en réalité, la transaction s’est conclue en janvier 2018.»

Avec la reconstruction de rues et de rangs, ainsi que l’ajout d’une patinoire réfrigérée, la dette est passée de 28,1 M$ à 32,8 M$. Les nouvelles immobilisations ont engendré une hausse de 11 M$ des actifs financiers nets de la Ville par rapport à l’exercice de 2016.