Record de participation au Grand Prix de tracteur à gazon

Crédit photo : Il n'y a rien de banal à conduire un tracteur à gazon sur la glace.

Saint-Zotique est tracteur à gazon. La troisième édition du Grand Prix hivernal de l’endroit présentée au WOW Plaza a attiré un record de participants et une foule record.

Près de 1000 participants se sont réunis autour de l’ovale glacé pour constater à quel point ces courses n’ont rien de banales. Des machines de courses construites de façon artisanale à partir de tracteur souvent destiné aux rebuts. Et même si les pilotes tournent en rond, ils doivent bien souvent

Quarante-cinq compétiteurs, de la région, mais d’aussi loin que Sherbrooke ou Gatineau, ont animé le spectacle de course.

«Merci à tous les participants d’avoir répondu en si grand nombre, ont commenté Mélanie Côté et Simon Hébert, organisateurs de l’événement. Ce magnifique événement n’aurait pas pu voir le jour sans tous les bénévoles qui se sont impliqués la journée même, ainsi que les semaines précédentes pour préparer la piste de course. L’invitation est lancée pour la prochaine course de tracteur à gazon le samedi 7 septembre à la Plage de Saint-Zotique. »

Outre les "vrais" compétiteurs, une course impliquant les médias a été

organisée. Le maire de Saint-Zotique, Yvon Chiasson, a été le premier à recevoir le drapeau à damier. Il a devancé le porte-parole de l’événement, le boxeur Francis Lafrenière. « Les courses étaient spectaculaires et j’ai adoré faire partie de la grande course des médias, a commenté le maire. C’est beaucoup plus difficile que cela puisse paraître. »

L’auteur de ces lignes, bien qu’il ait dérapé pendant cinq tours sur le bolide construit par Jonathan Bourque, a tout de même terminé en quatrième position.

Podiums

1 cylindre

1 – Martin Dagenais

2 – Michel Parent

3 – Éric Provencher

2 cylindres

1 – Éric Provencher

2 – Patrick Lemieux

3 – Alexandre Lemieux

Mix cramponné

1 – Christian Major

2 – Stéphane Leclair

3 – Simon-Olivier Hébert

Modifié

1 – Mario Potvin

2 – Mathieu Cholette

3 – Patrice Lavergne

Open

1 – Tommy Decoste

2 – Guillaume Payant

3 – André Léger