Rétrospective 2018 : décembre

Nez Rouge reprend du service

Le nombre de raccompagnements pour le premier week-end d’Opération Nez Rouge Candiac – La Prairie, le 30 novembre et le 1er décembre, a été en baisse de 27% comparativement à 2017. La responsable Martine Robidoux ne s’inquiétait pas étant donné que la saison des partys de bureau n’avait pas pris son envol.

Guignolée record à Saint-Constant

C’était jour de guignolée dans la région, le dimanche 2 décembre, dans le but de garnir les paniers de Noël pour les familles défavorisées. La Ville de Saint-Constant était particulièrement heureuse de la générosité manifestée par ses citoyens, ce qui a permis de récolter un moment record de 15 500$ et plus de 27 621 unités de denrées.

Auteur d’un livre sur Vito Rizzuto

Ancien enquêteur à la Gendarmie royale du Canada (GRC), Lorie McDougall a enquêté pendant des années sur Vito Rizzuto, parrain de la mafia montréalaise. Il a récemment collaboré au livre La chute du dernier parrain, avec Daniel Renaud, journaliste spécialisé en crime organisé et en affaires criminelles.

Le livre a été lancé le 6 novembre avec les Éditions La Presse. Moins d’une semaine après sa publication, l’ouvrage a obtenu la mention «meilleur vendeur» sur le site Web d’Amazon et a grimpé deuxième au palmarès d’Archambault.

«Moi. je savais que ça marcherait aussi bien et je voulais le faire en anglais aussi, a confié le résident de Delson. Là, on parle de traduction.»

L’épicier Pasquier jongle avec l’idée de s’établir à Delson

Le marché d’alimentation Pasquier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, évalue la possibilité d’aménager une succursale dans le local de l’ancien Provigo à Delson.

«Si vous me demandez si on a un intérêt pour cet emplacement, c’est oui, réagit Robert Paquette, copropriétaire avec ses deux frères du commerce, lorsque contacté par Le Reflet en réaction à des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines. Cependant, rien n’est signé ni attaché pour le moment. Est-ce que ça va aboutir? C’est ce qu’on regarde.»

M. Paquette explique avoir été approché par la direction du centre commercial peu avant la fermeture de l’épicerie Provigo en juillet. Il a d’ailleurs visité les lieux à l’époque.

Depuis, les frères Paquette étudient les coûts et la faisabilité du projet. Les négociations se poursuivent notamment avec les propriétaires du centre commercial, mais aussi la Ville, puisque Pasquier voudrait agrandir le local de 64 000 pieds carrés.