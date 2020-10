Roxane Bruneau récolte une nomination à l’ADISQ et lance un vidéoclip

La plus récente composition de l’artiste originaire de la région Roxane Bruneau, Aime-moi encore, lui a permis de récolter une nomination pour le prix de la Chanson de l’année au gala de l’ADISQ. Par la même occasion, la chanteuse en a dévoilé le vidéoclip.

À LIRE AUSSI: Attachée à sa région, Roxane Bruneau y tourne ses vidéoclips

Roxane Bruneau triomphe pour la chanson de l’année

Aime-moi encore, le premier extrait du prochain album de Roxane Bruneau, en développement, est paru en février. La chanson est décrite comme un «hymne à l’amour qui dure et qui perdure, malgré le quotidien, le temps qui file et la vie qui avance».

Le vidéoclip produit par Paul Hurteau de MTL Grande met en images la distance qui se crée dans un couple à travers les années. La chanson a été écoutée 1,7 M de fois sur les plateformes d’écoute et roule sur les radios depuis son lancement. Aux yeux de Roxane Bruneau, il s’agit d’une pièce personnelle dans laquelle tout le monde peut se retrouver.

«Le clip devait paraître plus tôt cette année, mais en raison de la pandémie, mon équipe et moi avons dû repousser la sortie. Je le lance aujourd’hui un peu comme un cadeau pour remercier mes cocos [admirateurs] de leur fidélité et d’avoir fait en sorte qu’Aime-moi encore se retrouve en nomination pour la Chanson de l’année à l’ADISQ», dit-elle.