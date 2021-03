Saint-Constant prévoit 154 actions pour le développement durable d’ici 2030

La Ville de Saint-Constant a lancé son Plan directeur de développement durable, le 23 mars. Ce dernier, composé de cinq principes directeurs et 154 actions et objectifs à atteindre d’ici 2030, est le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires et du conseil municipal, fait savoir ce dernier.

Le document évolutif a été élaboré à la suite «de constats et de suggestions formulés lors de nombreuses rencontres avec des professionnels de l’organisation, le conseil municipal, des organismes communautaires et spécialisés dans le domaine de l’environnement et du développement durable ainsi que lors des consultations publiques citoyennes».

Les élus se baseront sur les principes du plan pour concevoir leurs politiques et règlements, orienter leurs décisions et teinter leurs futurs projets, promettent-ils.

«Nous avons débuté ces démarches afin d’exprimer notre vision d’aménagement et de développement, axée sur les besoins, à échelle humaine, respectueuse de l’environnement et pour améliorer davantage la qualité de vie des Constantins», affirme le maire Jean-Claude Boyer par voie de communiqué. Celui-ci espère en faire un legs aux enfants «qui nous aidera à continuer de bâtir un milieu de vie de grande qualité aux Constantins d’aujourd’hui et à l’image de notre vision du Saint-Constant de demain».

Président du comité consultatif sur l’environnement et le développement durable, le conseiller David Lemelin indique que le plan est «la concrétisation et la confirmation que des actions spécifiques seront posées et à quel point la Ville a à cœur le bien-être de ses citoyens».

Les cinq principes directeurs et leurs actions

Protéger et mettre en valeur l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité

Pour y parvenir, la Ville souhaite contrôler les espèces envahissantes sur son territoire, réaliser des inventaires d’éléments biologiques pour améliorer ses connaissances en la matière et réduire l’impact de sa flotte de véhicules municipaux, notamment. Saint-Constant possède un véhicule électrique en vertu d’une subvention.

Offrir un milieu de vie sain, stimulant, actif et propice à l’épanouissement de chacun

Parmi ses actions, la Municipalité note le prolongement de son réseau cyclable vers Saint-Rémi, Saint-Isidore et Mercier, la bonification du réseau local de transport en commun d’exo avec l’ajout de nouveaux départs, l’aménagement d’un parc régional à la Base de plein air, ainsi que des parcours de mobilité active, puis l’analyse de diverses perspectives de densification du territoire. Ultimement, un plan de mobilité durable pourrait voir le jour pour diminuer la dépendance à l’automobile, ajoute la Ville.

Aménager un territoire en harmonie avec les patrimoines naturels, bâtis et agricoles

La Ville prévoit assurer l’approvisionnement adéquat en eau potable sur l’ensemble de son territoire d’ici 2030, promouvoir l’agriculture urbaine et les potagers en ville, puis revitaliser et mettre en valeur le noyau villageois et les bâtiments historiques. L’axe de la route 132 sera revu, indique Saint-Constant, qui veut privilégier la mixité sociale

communautaire, institutionnelle et résidentielle à cet endroit.

Favoriser l’inclusion, le vivre-ensemble et la mixité sociale

Les organismes communautaires et entreprises d’économie sociale seront soutenus, alors que l’achat local sera encouragé, indique la Ville. Cette dernière souhaite mettre en place une réglementation d’urbanisme favorisant l’intégration des résidences intergénérationnelles. Ses actions transposeront sa volonté de valoriser la diversité et l’inclusion de toute la communauté, ajoute-t-elle.

Appliquer des principes de gouvernance responsable et participative

La Ville encouragera la gouvernance de proximité avec la mise en place de comités, rendez-vous citoyens, consultations en ligne et groupes de discussion. L’adoption d’une politique de foresterie urbaine est dans les plans.

Par ailleurs, elle s’engage à faire le bilan de ses accomplissements en matière de développement durable chaque année.