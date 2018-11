Saint-Constant se prépare pour le Train des Fêtes

La Ville de Saint-Constant se prépare pour le passage du Train des fêtes, le dimanche 25 novembre.

Le convoi passera à 18h55 à la gare Sainte-Catherine, mais les festivités débuteront dès 18h avec l’arrivée du père Noël et ses lutins. Les enfants pourront du même coup déposer leur lettre dans une boîte postale afin qu’elle soit acheminée au Pôle Nord. Du chocolat chaud sera servi gratuitement, alors que deux camions de rue assureront le service de restauration sur place.

Les citoyens sont également invités à remettre des denrées et de l’argent qui serviront à préparer les paniers de Noël pour le Complexe le partage et la Guignolée de Saint-Constant.

Déplacements

Dès 17h30, la Ville offrira un service de navette entre le Centre municipal et la gare Sainte-Catherine, puisqu’elle invite les citoyens qui désirent assister à cet événement sont invités à privilégier le service de navette ou le transport actif. Afin d’assurer la sécurité de tous, le stationnement de la gare Sainte-Catherine sera fermé. Les citoyens qui désirent utiliser leur véhicule sont invités à se stationner dans l’un des trois sites prévus à cet effet soit: le stationnement de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, le stationnement du complexe Isatis Sport (fermé entre 18 h 55 et 19 h 35) et le stationnement du Centre municipal et de l’école Félix-Leclerc.

Durant les festivités, les rues Vincent ainsi que Sainte-Catherine entre la voie ferrée et la rue Vincent, seront fermées à la circulation, sauf pour les résidents du secteur.

(Source: Ville de Saint-Constant)

Horaire local

Gare du chemin Sainte-Catherine à Saint-Constant: arrivée à 18h55

Gare du train de banlieue à Delson: arrivée à 19h45

Derrière l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu: 20h40