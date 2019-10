Saint-Constant célèbre la 21e Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Du 19 au 26 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec célèbrera sa 21e édition sous le thème Apprenez-en plus à votre biblio! Cette

année, les bibliothèques publiques du Québec souhaitent mettre en lumière leur rôle majeur dans le développement des compétences en littératie des Québécois. Plusieurs activités sont prévues à la Bibliothèque de Saint-Constant et une inscription est requise pour celles-ci.

Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)

Samedi 19 octobre à 13 h 30

Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à participer à cette activité stimulante et amusante qui leur permettra de socialiser. Une animatrice leur racontera des histoires et fera des bricolages avec eux.

Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)

Mardi 22 octobre à 18 h 30

Les enfants se feront raconter une histoire et auront la chance de faire un bricolage sous le thème de l’Halloween.

Petits contes (18 à 36 mois)

Mercredi 23 octobre à 9 h 30

Afin de favoriser l’éveil à la lecture, de courtes histoires ainsi que des comptines seront racontées aux enfants, accompagnés de leurs parents.

Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

Mercredi 23 octobre à 18 h 30

Les enfants sont invités à venir entendre une histoire, habillés de leur plus beau pyjama. Il y aura aussi un bricolage sur le thème de l’Halloween.

Conférence : Mieux connaître nos racines par Serge Bouchard

Jeudi 24 octobre à 19 h

Cette conférence, animée par Serge Bouchard, anthropologue, parcourt l’histoire sociopolitique et culturelle des Premières Nations, nous invitant à saisir l’évolution de trajectoires oubliées et à développer une perception plus juste des défis que ces peuples ont à relever.

Atelier d’enquête avec les neurones atomiques (9 à 12 ans)

Samedi 26 octobre à 10 h

Les participants découvriront différentes techniques d’identification : empreintes, réactions chimiques, analyse au microscope et luminescence. Liez tout ça à la lecture d’un roman policier et vous avez une incroyable situation d’apprentissage.

Concours

Les Constantins auront la possibilité de remporter un chèque-cadeau de 100 $ à dépenser en librairie, à l’occasion d’un concours organisé sur la page Facebook de l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Pour plus de détails sur la programmation complète des activités de la Semaine des bibliothèques publiques, les citoyens sont invités à consulter le saint-constant.ca.

(Source: Communiqué Ville de Saint-Constant)