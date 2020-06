Sainte-Catherine dévoile les dates d’inscription à ses camps de jour

La Ville de Sainte-Catherine avise que les inscriptions, temporairement interrompues afin de préparer les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants, reprennent. Elles se feront en ligne seulement du 3 juin, à 13 h, au 12 juin, à 23 h 59.

Les camps de jour réguliers se tiendront comme prévu du 22 juin au 22 août. Les sorties et les camps de jour spécialisés sont cependant annulés en raison de la pandémie.

Mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale ainsi que les ratios d’enfants par animateur exigés par la Direction de la santé publique, les camps se tiendront au centre municipal Aimé-Guérin ainsi qu’à l’école Saint-Jean, située à côté du centre. Le nombre de places offertes au sein des camps de jour est limité. En plus de ratios réduits pour les groupes, un bon nombre de mesures seront mises en place pour assurer la sécurité de tous.

«La Ville et ses partenaires travaillent d’arrache-pied afin d’offrir des camps de jour divertissants et épanouissants aux enfants, malgré le contexte actuel. La sécurité des enfants et de leur famille demeure également au premier rang de leurs priorités», dit-elle.

La carte du citoyen est obligatoire pour s’inscrire. Chaque participant doit posséder la sienne. La Ville conseille aux parents dont les enfants n’ont pas de carte d’en faire la demande le plus tôt possible, en ligne à vdsc.ca/carte-loisirs, afin d’éviter les délais d’inscription.

Plus de détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sainte-Catherine à vdsc.ca/camps. De plus, une séance d’information se tiendra en direct sur la page Facebook de la Ville – facebook.com/ville.saintecatherine – le 11 juin à 19 h.