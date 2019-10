Ses tableaux scorent dans le milieu du hockey

Artiste-peintre originaire de Mercier, Éric Sévigny est en train de se tailler une place enviable dans le milieu du hockey.

«Je voulais représenter les 50 ans en une image, un punch»

Ses œuvres représentant des célébrités de la LNH, souvent autographiées, ont la cote auprès du public mais aussi des personnalités immortalisées.

«La vie m’amène à faire mes deux passions : la peinture et le hockey», se réjouit Sévigny. Depuis quelque temps, il réalise des portraits de joueurs retraités ou encore actifs et les fait signer par ceux-ci. Ses tableaux font le bonheur de collectionneurs, notamment à l’occasion d’enchères pour diverses fondations. «Je suis vraiment content. J’ai la chance de rencontrer les joueurs et d’anciennes vedettes pour les faire signer. C’est vraiment cool !» affirme celui qui vit de son art depuis maintenant trois ans.

50e de la LHJMQ

Parmi ses récents faits d’armes, Éric Sévigny a réalisé une toile commémorant le 50e anniversaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Commissaire du circuit, Gilles Courteau lui a passé la commande après avoir vu une toile de lui marquant le 50e des Cataractes de Shawinigan en 2018. «Travailler sur un projet comme ça avec autant d’envergure et autant d’histoire, c’est passionnant», exprime l’artiste dans une vidéo diffusée sur Facebook par la LHJMQ.

Cinq grands du hockey sont immortalisés dans le tableau du 50e de la LHJMQ : Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby, Jean-Sébastien Giguère et Samuel Girard. «Le hockey c’est ma vie, confie Éric Sévigny. Quand je peignais les joueurs, ça venait vraiment me chercher parce que je les suis encore. Ce sont des joueurs qui ont des carrières magnifiques. En les peignant, c’est comme s’ils étaient près de moi. De sentir qu’on fait partie de ce milieu-là, c’est magique !»

Pour Sydney Crosby

L’effet de magie a monté d’un cran le vendredi 28 septembre alors que la LHJMQ a remis une reproduction du tableau à Sidney Crosby lors d’une cérémonie du retrait de son chandail à Rimouski. «Je flotte sur un nuage ce matin», a confié l’artiste, en annonçant la nouvelle au Soleil de Châteauguay.

Son nuage est sur une bonne erre d’aller. «Jesperi Kotkaniemi et Charles Hudon m’ont commandé une toile», révèle fièrement Éric Sévigny.

Iconographie

Les joueurs représentés sont Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby, Jean-Sébastien Giguère et Samuel Girard. Chacun symbolise une décennie. «J’ai mis des lignes blanches pour suggérer le mouvement. On sent vraiment que les joueurs bougent. Qu’ils patinent vers nous», fait part Éric Sévigny. «J’ai fait un cadre comme un diplôme pour sentir le prestige de la ligue.»

Les 18 chandails avec le nom d’un joueur marquant représentent les 18 équipes du circuit.

Le sac d’école figure l’éducation; le sifflet, le travail des arbitres, et la tablette évoquant la glace rappelle les instructeurs. Emblèmes d’excellence de la ligue, la Coupe du Président et la Coupe Memorial complètent le tableau.

50 reproductions

Faisant 30 x 40 pouces, le Sévigny original du 50e de la LHJMQ est accroché au bureau du circuit à Boucherville. 50 reproductions plus petites (24 x 36) ont été imprimées pour la ligue par Pascale Breton, de Cartes-en-images. Il s’agit de 50 copies limitées, précise Éric Sévigny.