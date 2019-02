Soirée gastronomique McDonald’s à guichets fermés

Crédit photo : (Photo Andrew Clark)

Les billets pour une expérience gastronomique McDonald’s pour une bonne cause sont partis comme des petits pains chauds.

«On a tout vendu. Ça a vraiment accroché les gens», se réjouit Stéphanie Filion, propriétaire avec son conjoint Dominic Descôteaux de quatre restaurants aux arches jaunes à Châteauguay, Beauharnois et Mercier.

Le couple fait partie des Gouverneurs de l’espoir. Il a décidé de dédier le Grand McDon 2019 à cet organisme voué à soutenir les enfants malades et leurs familles. Cette soirée où des chefs vont concocter un menu gastronomique avec des ingrédients McDonald’s est en quelque sorte une mise en bouche pour ce rendez-vous annuel.

L’activité est prévue le 6 avril au club de golf Bellevue à Léry. Il s’agit d’une première. L’idée mijotait dans son esprit depuis plusieurs années, indique Mme Filion. C’est la réceptivité et le soutien de la communauté d’affaires de la région qui l’ont motivée à aller de l’avant. «Ici, les gens s’impliquent. J’ai constaté que je pouvais le réaliser», affirme la femme d’affaires qui a quitté Charlevoix pour le secteur de Châteauguay en 2017.

Offerts à 150 $ chacun, les 300 billets de la soirée-bénéfice ont ainsi trouvé preneur.

Pour les enfants malades

Stéphanie Filion et Dominic Descôteaux affirment avoir eu un coup de cœur pour la Fondation des Gouverneurs de l’espoir et sa mission. «On a la chance d’avoir des enfants en santé, Dominic et moi, on va bien aussi. On est très conscients de notre chance et on veut démontrer notre reconnaissance envers la vie. Ça fait partie de nos valeurs profondes, c’est très important pour nous de nous impliquer et de donner. On soutient des causes depuis longtemps», exprime Stéphanie Filion.

Présidente d’honneur de la soirée du 6 avril, Julie Voyer, PDG de Gravité Média, propriétaire du Soleil de Châteauguay, abonde dans le même sens. «C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur de la soirée gastronomique McDonald’s, témoigne-t-elle. L’implication fait partie intégrante de mes valeurs et de celles de mon entreprise. Cette cause me tient particulièrement à cœur parce qu’elle concerne les enfants. Je suis la maman de Kellie, une merveilleuse petite puce de 4 ans qui a la chance d’être en santé et entourée d’amour au quotidien. Or, je sais que ce n’est pas le cas pour tous les enfants malheureusement. Je refuse cependant de demeurer les bras croisés. D’ailleurs, nous devrions tous être

solidaires les uns des autres, et surtout ne jamais rien tenir pour acquis. Le succès de cet événement est important pour moi, puisqu’il contribuera en grande partie à faire une différence dans la recherche pédiatrique et dans la vie des parents qui font face à la plus grande épreuve de leur vie: la maladie de leur petit trésor. Si je peux contribuer à faire une différence grâce à mon implication, j’aurai le sentiment du devoir accompli.»

L’engouement pour la soirée a époustouflé la présidente d’honneur. «Je participe à beaucoup d’activités bénéfice. C’est la première fois que je vois ça, tous les billets vendus deux mois à l’avance», affirme Julie Voyer.