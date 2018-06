Stationnement incitatif à Delson : début des travaux d’agrandissement cet été

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les usagers du transport en commun bénéficieront de 92 places de stationnement supplémentaires au parc incitatif à Delson à compter de l’automne.

Par le biais d’un communiqué, la Ville annonce que les travaux d’agrandissement commenceront cet été. Il était prévu que ce soit en 2018.

Les nouvelles places seront aménagées «sur une portion de terrain non utilisée de l’emprise du ministère des Transports, à l’ouest du stationnement actuel», sur une surface de gravier et délimitées par des cloches en béton et des chaînes, avise-t-on.

«Quant à l’éclairage, il sera assuré par des lampadaires installés sur des poteaux de bois», informe la municipalité.

Les travaux seront au frais de l’organisme exo (anciennement le Réseau de transport métropolitain), tel qu’indiqué dans un article antérieur.

Insuffisantes ?

Le stationnement incitatif de 428 places est utilisé à sa capacité maximale. Faute de places supplémentaires, des usagers se stationnent à la Plaza Delson. Une zone délimitée leur a été attitrée gratuitement par la direction du centre commercial, mais celle-ci est insuffisante.

«Il faudrait au moins 200 places supplémentaires», a évalué le maire de Delson Christian Ouellette dans une sortie publique, en mai, pour dénoncer le fait que des véhicules avaient été remorqués à cet endroit.