Terrain de golf Candiac : la Ville répond à 5 questions

La vente du Club de golf Candiac à une entreprise de développement immobilier suscite beaucoup de questions. À preuve, les citoyens étaient nombreux à la séance du conseil municipal, le 23 septembre. Voici des réponses à certaines questions auxquelles a répondu le maire Normand Dyotte en public.

La Ville peut-elle garder le terrain de golf ?

La Ville n’a aucun lien avec cette transaction qui s’est faite entre deux entreprises privées. On entend parler que les gens aimeraient garder un golf, mais la Municipalité n’a rien à voir avec cette transaction. Cependant, je l’ai dit et je le répète encore une fois, la Ville ne changera pas le zonage du terrain récréatif pour permettre la construction de bâtiments résidentiels.

Quelle est la réglementation municipale advenant que le golf soit laissé sans activité en 2020 ?

Le nouveau propriétaire ne semble pas vouloir exploiter le golf, selon ce qu’on lit dans les journaux, mais il devra entretenir le terrain. Nous avons un règlement pour l’ensemble de la Ville, soit le règlement de nuisance qui s’applique à tous. Le propriétaire devra s’y conformer. Le gazon devra être d’une hauteur maximum de 6 pouces. Le propriétaire devra aussi entretenir les arbres. S’il en coupe un, il devra d’abord demander un permis à la Ville, puis en planter trois, comme le prévoit le règlement municipal.

Pourquoi la Ville n’a pas voulu acheter le terrain pour en faire un parc ?

Il s’agit d’une transaction de 14,5 M$, selon nos informations. Il n’a jamais été dans la mire du conseil de Ville d’en prendre possession; ce n’est pas dans notre plan stratégique. Premièrement, nous ne sommes pas des opérateurs de golf. Deuxièmement, une telle somme est réservée pour répondre à votre besoin et vos demandes d’avoir un centre aquatique. On investit plutôt dans nos parcs. C’est là-dessus que le conseil mise en termes d’espaces verts.

Est-il possible que le conseil municipal change d’idée ?

La Ville n’a regardé aucun projet [à cet endroit] et je réitère le fait que nous ne regarderons aucun projet pour ce terrain tant que celui-ci ne viendra pas de la population. C’est la position de l’ensemble du conseil de Ville. Si le promoteur a un projet, il devra aller voir la population et vous convaincre pour que vous veniez me rencontrer avec un projet. Seulement à ce moment-là, nous allons écouter. Nous restons en discussion avec le Regroupement des résidents de Candiac [qui est opposé à tout changement de zonage]. Si le regroupement amène un projet, appuyé par une bonne centaine de personnes, qui vous aura été présenté, nous allons écouter.

S’il a un changement de zonage, est-ce que les citoyens auront à se prononcer, par exemple, par le biais d’un référendum ?

Je ne peux pas vous dire qui sera consulté et de quelle façon ce serait fait. Pour l’instant, il n’y a pas de projet sur la table.

