Transport collectif sur Taschereau : La Prairie heureuse de l’avancement du dossier

La Ville de La Prairie dit accueillir «favorablement» la décision du gouvernement du Québec d’octroyer à une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) le mandat d’études pour l’implantation d’un mode de transport collectif structurant dans les axes du boul. Taschereau.

Selon le maire Donat Serres, cette annonce confirme la «vision» de La Prairie, qui travaille «activement depuis de nombreuses années» à la mise en place d’un tel projet, le boul. Taschereau étant un «vecteur incontournable de mobilité», souligne-t-il.

«Nous voulions qu’il se rende chez nous, à La Prairie. Nous l’avons revendiqué à plusieurs reprises et nous avons été entendus», indique-t-il au Reflet.

«Ce qui était projeté, c’était qu’il se rende jusqu’au chemin de Saint-Jean, indique-t-il. On a obtenu qu’il se rende jusqu’au chemin Saint-José, parce qu’ils ont besoin d’installations pour faire des garages d’entretien. Ça peut aller dans notre parc industriel.»

Le fait que le dossier soit pris en charge par la CDPQ Infra «démontre le sérieux des démarches qu’on a faites avec la ministre Rouleau et Christian Dubé. On a défendu que le boul. Taschereau, de La Prairie à Longueuil, c’est important. Ça va de soi d’aller dans l’Est».

Bon pour tout le Roussillon

Selon M Serres, le fait que l’étude prenne fin en 2021 laisse entendre que le gouvernement souhaite aller de l’avant rapidement dans ce dossier.

«Une autre bonne nouvelle à nos yeux, affirme-t-il. Aujourd’hui, la revalorisation d’une artère comme celle-ci se réalise autour du transport collectif.»

Selon le maire, un projet comme celui-ci «s’harmonise à 100%» avec le développement des quartiers TOD, qui seront situés à l’entrée de la ville, de part et d’autres du boul. Taschereau. Environ 10 000 personnes devraient y résider, prévoit la Ville.

«On a beaucoup d’étudiants qui vont au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. On a aussi des gens qui vont au campus de l’Université Sherbrooke et qui vont travailler au parc industriel de Longueuil. On va passer par le terminus Panama; donc ça diminue les usagers sur la route et ça répond aux attentes pour réduire le gaz à effets de serre», mentionne M. Serres.

Il estime que ce projet sera avantageux non seulement pour les citoyens de La Prairie, mais également pour tous ceux du Roussillon.

Avec la collaboration de Vicky Girard