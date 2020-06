Travaux dans le stationnement La Prairie pour éviter les accumulations d’eau

Exo procédera à la réfection complète du réseau de drainage dans la partie de son stationnement situé au terminus La Prairie, du 8 au 22 août. Ces travaux permettront de corriger définitivement le problème d’accumulation d’eau causé par de fortes pluies à cet endroit, assure le gestionnaire de transport collectif.

Les travaux seront réalisés en deux phases. Les deux débuteront le 8 juin, mais la première se terminera le 12 juin, alors que la seconde se poursuivra jusqu’au 22 août.

Exo profitera de ces travaux pour refaire le pavage et remplacer le système d’éclairage, les caméras et les conduites électriques de cette section du stationnement, précise-t-il.

«Le stationnement incitatif La Prairie facilite l’accès aux services de transport en commun aux citoyens de notre municipalité. Son amélioration est une bonne nouvelle puisqu’elle permet d’assurer la pérennité et la qualité des infrastructures de transport collectif», affirme le maire de La Prairie, Donat Serres, par voie de communiqué.

Pour sa part, le directeur général d’exo, Sylvain Yelle, soutient que ces travaux s’inscrivent dans une volonté d’améliorer ses installations et de les rendre pratiques et modernes afin de faciliter les déplacements et les correspondances des utilisateurs».

Par ailleurs, exo précise que le bâtiment de services aménagé au terminus sera accessible au cours des prochaines semaines.

Entraves

Phase 1, du 8 au 12 juin: fermeture de la petite boucle d’autobus et relocalisation des quais d’embarquement dans la grande boucle et sur l’avenue du Golf.

Phase 2, du 8 juin au 22 août: fermeture de l’ancienne partie du stationnement.