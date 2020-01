Un joueur des Canadiens ouvrira un commerce à Brossard

Un centre de la chaîne WowMoms World ouvrira ses portes à Brossard. Le centre dédié aux parents et à leurs enfants s’installera au Solar Uniquartier.

Le centre WowMoms World y installera d’ailleurs la maison mère de ce réseau de franchises né au Québec, mais qui rayonne également à l’international.

L’attaquant des Canadiens de Montréal Dale Weise, qui habite Brossard, a confirmé à La Presse que lui et sa femme Lauren Raban ouvriront le centre à vocation familiale dans les prochains mois.

«Cette place sera un endroit pour les mères et leurs enfants, avec des aires de jeux, des piscines, et un café avec un menu super santé, a-t-il expliqué au quotidien. Nous avions voulu ouvrir un WowMoms à Winnipeg il y a quelques années, mais ça n’avait pas fonctionné.»

Deux autres centres WowMoms World sont présentement ouverts au Québec, soit à Laval et Montréal. Ils offrent notamment des cours pour toute la famille, un spa pour bébé, des aires de jeux, des soins prénataux et postnataux ainsi qu’une salle d’événements et un café santé qui permettent aux parents de socialiser.