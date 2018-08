Un musée pour les voitures de marque… Datsun!

Article par Michel Deslauriers

La marque Datsun a été renommée Nissan au cours des années 80, mais il y a quelques années, on l’a ressuscité afin de vendre des voitures abordables dans les marchés émergents en Europe, en Asie et en Afrique. Toutefois, on n’a jamais oublié les modèles classiques de Datsun qui ont marqué leur époque, comme le coupé 240Z, la famille 510 et la camionnette compacte.

Un passionné de la marque Datsun, Freek de Kock, a d’ailleurs ouvert son propre musée en Afrique du Sud afin d’entreposer sa collection personnelle de véhicules Datsun et Nissan. Elle en compte actuellement 118, dont une 240Z, une 300ZX, une 1600 SSS (510 chez nous), une Skyline GT-R 1971, une limousine President V8 1970, une Pulsar, une 1200 GX et une Laurel, entre autres.

Le constructeur n’est pas impliqué dans le projet, mais a cru bon faire un clin d’œil au musée de M. de Kock via son site de presse. On peut visiter l’établissement sur rendez-vous, son propriétaire étant très fier de sa collection actuelle. « J’ai toujours aimé les voitures Datsun parce que chacune d’elles arbore une caractéristique qui la démarque, et parce que Nissan et Datsun possèdent un historique bien connu de performances en piste. »

Il ajoute que « nous devons préserver l’héritage de la marque Datsun, parce que sans héritage, l’avenir ne sera jamais très marquant. » Datsun a recommencé à vendre des véhicules en Afrique du Sud en 2014, dont les voitures GO et GO+ ainsi que le VUS Datsun Cross.