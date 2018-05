Un nouveau Code de la sécurité routière entre en vigueur. Soyez informés!

Article par Olivier Beaulieu

Un nouveau code de la route a effectivement été adopté il y a quelque temps et tous les usagers de la route sont concernés. Que vous soyez motocycliste, automobiliste, cycliste ou piéton, de nouvelles règles s’appliquent à vous. Soyez à l’affût. Elles entrent en vigueur au cours des prochains mois, voire des prochains jours!

Principe de prudence

Avec cette refonte du Code, on indique que les véhicules les moins vulnérables comme un camion de transport devront agir avec prudence s’il rencontre un véhicule plus léger. S’il ne prend pas les précautions nécessaires pour protéger le véhicule plus léger, le conducteur du camion lourd pourrait être puni par un agent de la paix.

On a établi une hiérarchie des véhicules allant de véhicule lourd jusqu’au piéton en passant par la berline et le cycliste. On compte évidemment sur la bonne foi des usagers de la route, mais si ce n’est pas suffisant, la loi pourra sévir.

Fini les écouteurs et le cellulaire pour les cyclistes

À partir du 30 juin 2018, il sera interdit pour les cyclistes d’écouter de la musique ou de conduire tout en tenant son cellulaire à la main. Ce règlement s’inscrit dans la même logique que l’utilisation du cellulaire au volant d’un véhicule. Cependant, il est à noter que les automobilistes auront droit de porter une seule oreillette lorsqu’ils seront derrière le volant de leur véhicule et ce, peu importe la grosseur de celui-ci.

La pose des pneus d’hiver devancée

À partir du 1er décembre 2019, il sera interdit de se déplacer sans ses pneus d’hiver. Auparavant, les automobilistes avaient jusqu’au 15e jour de décembre pour les installer. La date pour les retirer reste cependant le 15 mars.

Des contraventions plus salées

Dès le 18 mai 2018, la conduite sans ceinture de sécurité ainsi que les infractions commises par un cycliste seront passibles d’une amende considérablement plus salée. Plutôt qu’une amende variant entre 15 $ et 30 $ pour un cycliste, les pénalités varieront dorénavant entre 80 $ et 100 $, mais il n’y aura plus de pénalité au niveau des points d’inaptitude.

La conduite sans ceinture de sécurité passera quant à elle de 80-100 $ à 200-300 $. Enfin, le cellulaire au volant sera dorénavant passible d’une infraction variant entre 300 et 600 $ et le permis pourra être immédiatement suspendu par l’agent de la paix.

Les zones scolaires doublement pénalisées

Dès le 1er août 2018, les amendes seront doublées en cas d’excès de vitesse dans une zone scolaire entre 7 h et 17 h.

Il est également important de noter que les piétons auront dorénavant priorité dès le moment qu’ils manifesteront leur intention de traverser plutôt que seulement lorsqu’ils sont engagés. L’automobiliste devra donc être plus vigilant.

Le permis probatoire et les apprentis conducteurs plus encadrés

À partir du 18 mai 2018, les titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur et de certains permis de motocyclette se verront interdire la conduite de leur véhicule entre minuit et 5 h du matin.

Sièges d’appoint jusqu’à 1,45 mètre

Effectivement, le code pénalisera dès le 18 avril 2019 les conducteurs qui n’utiliseront pas un siège d’appoint pour les enfants de moins de 9 ans ou 145 cm dans leur véhicule.

Les récidivistes seront plus punis que jamais

Les récidivistes de l’alcool au volant seront obligés d’équiper leur véhicule d’un alcotest au démarrage pour s’assurer qu’ils ne prennent pas la route en état d’ébriété, et ce, toute leur vie durant! Le code stipule cependant qu’une révision du dossier pourra être demandée 10 ans après la condamnation. On n’a cependant pas précisé la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

Bon été et soyez prudents!