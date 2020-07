Un spectacle de 2Frères et un film en formule ciné-parc à Saint-Constant

Le duo 2Frères s’arrêtera à Saint-Constant dans le cadre de sa tournée estivale en formule ciné-parc à la Base de plein air le vendredi 24 juillet, à compter de 21h. Entre 150 et 200 voitures pourront accéder au site.

«Nous avons testé le concept à la Fête nationale et la formule a été très appréciée. Alors, nous avons choisi d’offrir de nouveau un spectacle en formule ciné-parc aux Constantins et Constantines. Venez célébrer la musique d’ici avec nous!» invite le maire de la Ville, Jean-Claude Boyer.

L’événement est réservé aux Constantins. Ceux-ci doivent se procurer un billet au coût de 25$ par voiture sur le site Web lepointdevente.com dès le 9 juillet, à midi.

À l’instar des règles mises en place lors du spectacle de Corneille à la Fête nationale, seuls les détenteurs de billets pourront accéder au site. Ils devront rester à l’intérieur de leur véhicule ou à proximité pendant le spectacle. Pour éviter la propagation du virus et afin de respecter les consignes mises en place, aucun rassemblement ne sera permis à la Base de plein air.

Des toilettes et lavabos seront mis à la disposition des spectateurs. Par ailleurs, l’alcool ne sera pas permis sur le site. Les citoyens pourront apporter leurs breuvages non alcoolisés et leurs collations.

La Reine des neiges 2

La veille, les résidents de Saint-Constant pourront aussi visionner le film La Reine des neiges 2 dans leur voiture au même endroit. Le site sera accessible à partir de 19h30. Bien que l’activité soit gratuite, il est nécessaire de réserver sa place sur le site Web lepointedenvete.com dès le 9 juillet, à midi.