Un vent de solidarité souffle sur la Montérégie

Lili-Anne Pié a 17 ans. Elle est jeune, inspirante et engagée. Elle veut devenir médecin spécialiste. L’hôpital Charles-LeMoyne est important pour elle. C’est là que sa grand-maman y a perdu son combat contre le cancer. Quelques années plus tard, Lili-Anne fait un stage d’observation avec un médecin. «Le dévouement et l’empathie dont j’ai été témoin ont su m’inspirer pour mes actions bénévoles qui ont suivi.»

Cet été, Lili-Anne participera au Défi des générations contre la COVID au profit de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, de la Fondation Anna-Laberge et de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Elle fera une activité de plein air à chaque semaine et compte amasser 500$ pour la cause. Elle a choisi de contribuer à l’effort collectif de la Montérégie en se joignant à ce grand mouvement de solidarité initié par les fondations hospitalières de la Montérégie. C’est sa façon à elle de contribuer pour vaincre cette COVID-19.

«J’ai la chance de n’avoir aucune personne de mon entourage ayant succombé à la COVID-19. Cependant, je sais que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Ce virus a emporté plusieurs personnes et laissé des familles endeuillées. Il est important de démontrer à ces familles que la communauté les soutient.»

«Mon plus grand souhait à l’heure actuelle est évidemment que l’on trouve un vaccin le plus rapidement possible afin que le bilan du nombre de décès cesse d’augmenter. Je souhaiterais également que l’on puisse retrouver notre normalité le plus tôt possible.»

(Source: Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne)