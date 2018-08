Une Buick Regal Avenir est prévue pour 2019

Article par William Clavey

La Buick Regal Sportback est sans contredit la berline qui nous a le plus épatés cette année en raison de son coffre volumineux, son comportement routier européen et ses groupes motopropulseurs intéressants. Sans oublier la déclinaison GS qui nous a impressionnés par ses performances dignes de mention.

Encore plus de luxe

Bien que la Regal soit réussie en ce qui a trait au rapport qualité-prix et à la sportivité, il lui manquait un peu de luxe pour qu’elle soit considérée comme une véritable rivale aux berlines européennes. La division premium de General Motors tentera, en 2019, de régler ce problème, avec l’ajout de la gamme Avenir, qui vise à rehausser le niveau de luxe et de confort de la berline.

Buick offre déjà la LaCrosse Avenir et l’Enclave Avenir, et celui-ci s’est montré étonnement populaire auprès des acheteurs d’Enclave, lequel représente plus de 30% des ventes totales du VUS au Canada cette année. Il n’est que logique pour le constucteur d’essayer la même stratégie avec la Regal.

Aucun prix n’a encore été dévoilé pour cette nouvelle mouture de luxe qui incorporera, entre autres, une grille chromée plus affirmée, de nouvelles jantes de 19 pouces en nickel perlé, une finition plus soignée de l’habitacle, des sièges en cuir plus luxueux et un système multimédia amélioré.

Si l’on se fit à la tendance des autres véhicules Buick de la gamme Avenir, on s’attend à un prix additionnel de 2 000 $ sur une Regal Sportback conventionnelle, qui se vend déjà à 32 000 $ avant les frais de transport et préparation.