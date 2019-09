Une Ford Mustang 1967 électrique… qui fait des shows de boucane!

Article par Guillaume Rivard

Pendant que Ford se prépare à lancer 40 véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2022, dont une version hybride de la Mustang et un VUS électrique inspiré de la Mustang, une compagnie londonienne spécialisée dans la création de bolides de luxe haute performance vient de dévoiler la Ford Mustang 1967 électrique sur laquelle elle travaille depuis environ un an.

L’équipe de Charge Automotive a remplacé l’entièreté du groupe motopropulseur à essence de cette Mustang classique vieille de 52 ans par un puissant moteur électrique capable de générer 350 kilowatts (469 chevaux) et un couple retentissant de 885 livres-pied.

Appuyé par un système de transmission intégrale pouvant passer de quatre à deux roues motrices sur demande, le flot d’électrons propulse la voiture de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 3,99 secondes très exactement, selon la compagnie. Pour obtenir une accélération aussi rapide avec une Mustang à essence, il faudrait se tourner vers la nouvelle Shelby GT500 2020 de 760 chevaux.

L’énergie provient d’une batterie de 64 kWh, qui fournit par ailleurs une autonomie d’environ 320 kilomètres avec une recharge complète.

La Mustang 1967 de Charge Automotive a beau être 100% électrique, elle n’est pas ennuyante pour autant. Comme vous le verrez dans la vidéo, cette bête adore faire des shows de boucane et elle comprend même un mode Burnout, activé par l’entremise d’un gros écran numérique installé sur mesure en même temps que d’autres gadgets et commodités plus modernes.

C’est maintenant qu’on doit vous dire la bonne et la mauvaise nouvelle. L’entreprise prévoit fabriquer et vendre 499 exemplaires – et non, ils ne sont pas tous déjà réservés. Par contre, chacun affiche un prix astronomique de 300 000 £ avant les options. Avec le taux de change en vigueur actuellement, ça revient à 495 000 $ – presqu’un demi-million! Un dépôt remboursable de 5 000 £ (8 240 $) est exigé.

Y a-t-il des preneurs parmi vous?