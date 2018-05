Une voie réservée aux autobus sur l’accotement de l’autoroute 30

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Robert Côté

Les autobus pourront désormais circuler sur les voies d’accotement de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville, à compter de septembre.

Le ministre des Transports, André Fortin, en a fait l’annonce le lundi 7 mai à Brossard, en compagnie de représentants de la Coalition A-30, au terme d’une rencontre entre les deux parties à l’hôtel de ville de Brossard.

Il s’agissait d’une des demandes principales de l’organisation qui désire une meilleure fluidité sur l’autoroute 30. Un comité permanent qui assurera le suivi de la situation sera également mis en place.

Les voies de l’autoroute seront rétrécies et déplacées «un peu», a expliqué le ministre, afin de permettre aux autobus des services de transport en commun de la région de circuler sur l’accotement. Les travaux seront effectués cet été de nuit pour ne pas entraver la circulation. Aucun coût n’a été avancé par M. Fortin lors du point de presse.

«Le Réseau de transport métropolitain formera les chauffeurs d’autobus pour s’assurer que l’intégration avec les voies de circulation normales se fasse en toute sécurité», a-t-il ajouté.

De son côté, l’Autorité régionale de transport métropolitain sera appelée à développer l’offre de transport collectif sur la Rive-Sud de Montréal en conséquence.

«Cet axe de l’autoroute 30 est très peu utilisé pour le transport en commun, a mentionné le ministre. Si nous ajoutons des voies, il doit y avoir plus d’autobus pour les utiliser.»

La voie réservée ne sera toutefois pas accessible pour le moment aux voitures électriques et aux véhicules pratiquant le covoiturage, comme la Coalition A-30 le demandait, «pour des questions de sécurité», a indiqué le ministre.

Première étape

Les représentants de la Coalition A-30 qui ont pris part à la rencontre se sont dit satisfaits dans l’ensemble des engagements pris par le ministère des Transports.

«C’est une réponse très proactive de la part du ministre de nous rencontrer et de proposer une solution intéressante qui encourage le transport en commun, a indiqué la mairesse de Brossard, Doreen Assad. C’est évident que du point de vue de la coalition, ça ne répond pas à toutes nos demandes, car nous voulions que la voie réservée inclue le covoiturage et les voitures électriques. En revanche, ce qui est le plus intéressant, c’est que ce sera mis en place très rapidement.»

«C’est un premier pas, a ajouté de son côté le maire de La Prairie, Donat Serres. Nous verrons ensuite comment nous pourrons faire plus de gains. Plus ce sera facile de se déplacer en transport en commun, plus ce sera facile pour tout le monde de circuler sur l’autoroute 30.»

Puisqu’il s’agit d’une solution temporaire, un suivi sera effectué six mois après la mise en service de la voie réservée afin d’en mesurer l’efficacité, a mentionné le ministre.

«Nous verrons à ce moment si d’autres potentiels usagers de la route pourront s’y ajouter, comme les voitures électriques et celles qui pratiquent le covoiturage», a affirmé M. Fortin.