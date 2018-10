Volvo annonce l’arrivée de ses camions électriques en Amérique dès 2020

Article par Olivier Beaulieu

La croissance du marché des voitures électriques a eu de nombreux impacts sur les plans stratégiques de recherche et développement des manufacturiers automobiles, mais aussi des constructeurs de poids lourds. Contrairement à bon nombre de voitures, les camions lourds doivent faire face au défi d’offrir une grande capacité de remorquage et une autonomie suffisante pour mener à terme leur mission commerciale.

Actuellement, on retrouve dans la course aux camions lourds électriques les manufacturiers Tesla, Ford, Daimler et Volvo. Ce dernier a d’ailleurs annoncé récemment qu’il lancerait son premier camion entièrement électrique dès 2020 en Amérique du Nord, et 2019 en Europe.

La semaine dernière, le manufacturier suédois a signé un accord avec l’état de la Californie pour amorcer la phase de tests. Pour ce faire, Volvo importera 15 unités de préproduction et de production ainsi que huit batteries dans l’état américain. Selon le déroulement de la phase de tests, le manufacturier lancera son semi-remorque sur le Vieux Continent dès l’année prochaine pour un usage urbain seulement, et en Amérique du Nord en 2020. Selon les dires de l’équipe des communications du constructeur, les deux modèles ne seront pas nécessairement construits sur la même plateforme et selon les mêmes normes. Plus de détails seront dévoilés au courant de l’année prochaine.

Le projet de développement de ces véhicules a reçu un financement de 44,8 millions $ US du California Air Resources Board qui s’ajoutent aux 36,7 millions $ déjà prévus par le manufacturier. La phase de test rassemble 16 entreprises venant autant du milieu des technologies que du milieu de l’automobile. On peut donc s’attendre au dévoilement de nouvelles technologies relatives au développement du transport électrifié des poids lourds au tournant de l’année courante.