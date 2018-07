Volvo vend toutes ses S60 T8 Polestar Engineered en seulement 39 minutes!

Article par Olivier Beaulieu

Vous avez été nombreux à suivre le dévoilement de la nouvelle génération de la populaire Volvo S60 et de sa déclinaison Polestar Engineered, équipée d’un moteur hybride rechargeable. Question de mousser ses ventes, le manufacturier a mis en vente 20 exemplaires de sa nouvelle S60 T8 Polestar via l’application mobile Care by Volvo. 39 minutes plus tard, toutes les voitures étaient vendues!

Care by Volvo est une application mobile qui propose aux consommateurs un forfait tout inclus afin de profiter d’un véhicule Volvo neuf. Et via cette application mobile, Volvo a offert aux consommateurs américains la nouvelle S60 T8 Polestar Engineered en échange d’un acompte de 500 $ fait à l’aide d’une carte de crédit.

Vu l’engouement des consommateurs face à ce dévoilement, Volvo a décidé par la suite d’offrir gratuitement une optimisation du système de la S60 T6 AWD R-Design aux 200 prochains abonnés de l’application Care By Volvo. Cette mise à jour du logiciel améliore la réponse de l’accélérateur, la vitesse des changements de rapport et la performance du moteur.

En matière de performances, la version T8 Polestar Engineered de la S60 profitera de 15 chevaux supplémentaires pour un total de 415, un couple de 494 livres-pied au lieu de 472, et une réduction de la consommation d’essence. Intéressant, n’est-ce pas?

Ce moteur sera d’abord installé dans la nouvelle berline sportive Volvo S60 2019, mais on annonce que cette même motorisation sera également disponible en quantité limitée pour les modèles XC60 et V60 à partir de l’année prochaine. Les modèles recevant une ingénierie Polestar seront entièrement équipés et se positionneront au-dessus des versions R-Design concernant les prix.