Le chef Legault mange de la poutine à Beauharnois

Le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) François Legault a fait un arrêt à Beauharnois, mercredi midi (le 5 septembre), le temps de déguster une poutine chez Patate Mallette.

M. Legault a profité de son passage dans la circonscription de Beauharnois pour serrer des mains et échanger avec des partisans, en compagnie du candidat local, Claude Reid. En matinée, le chef de la CAQ a visité Les Serres Lefort à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay où il a parlé de l’importance de soutenir la consommation de produits locaux ainsi que les productions en serre et maraîchère, peut-on lire dans un communiqué de presse du parti politique.

François Legault en était à sa 5e visite dans la région depuis les dernières semaines. Le dimanche 15 juillet, il a été aperçu au parc Delpha-Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre des 80es Régates de Valleyfield. Le mercredi 1er août, M. Legault est retourné dans la même municipalité pour l’annonce des candidats dans les circonscriptions de Beauharnois, Huntingdon et Soulanges, en vue des élections du lundi 1er octobre. Le vendredi 24 août, le chef de la CAQ a présenté un projet de remplacement des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) en maisons des aînés, à Salaberry-de-Valleyfield toujours.

Il a poursuivi sa journée en cassant la croûte à la Brasserie Lafontaine à Châteauguay avant d’annoncer les candidates dans Châteauguay et Sanguinet à la FADOQ à Châteauguay. Il a terminé sa journée au local électoral de la candidate dans Huntingdon, Claire IsaBelle à Sainte-Martine. Il était aussi à Vaudreuil-Dorion le week-end dernier pour une annonce au sujet des médecins de famille, aux côtés de ses candidats Marilyne Picard et Claude Bourbonnais. Lundi, il avait présenté le nouveau candidat dans La Prairie, à La Prairie.