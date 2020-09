Des nouveaux propriétaires pour la succursale Chocolats Favoris de Châteauguay

La boutique Chocolats Favoris à Châteauguay a de nouveaux copropriétaires. Le couple Louis Cimon et Audrey Chartier, de Mercier, prend les rennes de la succursale châteauguoise, a annoncé l’entreprise le mardi 1er septembre.

La Maison mère de Chocolats Favoris avait mis la chocolaterie de Châteauguay sous tutelle et avait fermé ses portes au début du mois de juin après qu’un des copropriétaires ait été accusé dans une affaire de leurre informatique et d’envoi de matériel sexuellement explicite à l’intention de mineurs.

La succursale ayant pignon sur le boulevard D’Anjou a rouvert ses portes le 3 juillet en étant administré par la Maison mère le temps qu’ils trouvent de nouveaux propriétaires. « Le marché de Châteauguay nous intéressait depuis longtemps et le potentiel qu’on y voyait est toujours bien présent, indique Charles Auger, associé et vice-président aux opérations de Chocolats Favoris. Après avoir reçu plusieurs dizaines de candidatures et avoir procédé à un processus d’analyse en profondeur, nous avons trouvé un duo d’entrepreneurs ayant des valeurs qui collent aux nôtres et qui sont énormément impliqués dans la région. Le travail qu’ils font sur le plan communautaire a été un élément déterminant pour nous. »

Louis Cimon est conseiller municipal à la Ville de Mercier depuis 2009. Il s’implique dans la Fondation Gisèle Faubert, créée par sa défunte mère, depuis sa fondation en 1999. Mme Chartier est une femme d’affaires et est l’instigatrice du projet de maison de soins palliatifs de la Fondation Gisèle Faubert qui sera construite à Mercier. Le couple de Mercier souhaitait se lancer en affaires depuis plusieurs années et avait la franchise Chocolats Favoris dans leur mire. « Nous avions déjà approché l’équipe de Chocolats Favoris en 2015 pour faire l’acquisition d’une franchise, mais ce n’était malheureusement pas possible à l’époque. Quand l’opportunité s’est présentée en juin dernier, c’était pour nous la continuité d’un rêve! » explique Audrey Chartier.

Les nouveaux copropriétaires organisent une fête le samedi 5 septembre à la chocolaterie de Châteauguay. Une mini-foire gourmande où des dégustations seront prévues à l’extérieur. Les règles de distanciation seront appliquées, assure la compagnie.