Échos du conseil : Delson suspend les intérêts sur les comptes de taxes impayés

En raison des circonstances liées à la pandémie et afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, le conseil municipal de la Ville de Delson suspend les intérêts sur les taxes non payées.

En 2021, le taux d’intérêt aurait dû être de 12%. Mais «considérant qu’un article de la Loi sur les citées et villes permet au conseil de fixer un taux d’intérêt autre», les élus ont annoncé lors de l’assemblée du 9 mars qu’il est réduit à 0%.

Cette mesure est valable pour les taxes municipales exigibles cette année et impayées à ce jour, ainsi que pour les droits de mutations. Elle sera maintenue jusqu’au 26 mai, affirme la résolution adoptée à l’unanimité.

Refus de renouveler l’entente de police

Alors que l’entente sur la Régie intermunicipale de police Roussillon sera échue le 15 mars 2022, les élus ont fait savoir qu’ils n’ont pas l’intention de la renouveler dans sa forme actuelle. À défaut qu’une municipalité se manifeste au moins 9 mois à l’avance, son renouvellement aurait été automatique.

La position des élus de Delson n’est pas surprenante, puisque le maire a déjà fait savoir publiquement que le partage des coûts de l’entente actuelle défavorisait sa Municipalité, en comparaison avec les autres villes. Les négociations entre les villes n’ayant pas abouti à la suite du refus de Candiac et Saint-Constant, Québec avait exigé un renouvellement de l’entente pour deux ans, estimant que ce délai permettrait «d’identifier des pistes de solutions en vue du maintien de la Régie à plus long terme», cite le procès-verbal de la Ville de Delson du 9 mars.

Delson maintient qu’il souhaite que le projet d’entente proposé par le comité aviseur soit retenu. La résolution a été transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à la ministre de la Sécurité publique, à la Régie intermunicipale de police Roussillon ainsi qu’aux municipalités membres de la Régie.

Un budget participatif de 150 000 $

Les citoyens décideront d’une dépense de l’ordre de 150 000$ maximum à l’adoption du projet prochain budget de la Ville, en décembre. Les élus ont en effet réservé cette somme pour un budget participatif. Un comité sera formé, composé d’élus, d’employés, de citoyens adultes et de jeunes, pour se pencher sur le ou les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser avec cet argent.

Interdiction de nourrir certains animaux

Les élus ont mise à jour le règlement relatif aux chiens et autres animaux dans le but de préciser une liste de ceux qu’il est interdit de nourrir. On y trouve: les chats errants, les écureuils, les mouettes, les pigeons, les étourneaux sansonnets, les goélands, les bernaches du Canada, les ratons laveurs, les mouffettes et les marmottes. Avant l’entrée en vigueur de ce règlement, aucune disposition n’interdisait de nourrir les animaux.

Concours pour nommer des quartiers

À compter des prochaines élections, la Ville ne sera plus divisée en deux quartiers (nord et sud) comme autrefois. Elle comprendra six quartiers, qui auront chacun leur conseiller municipal attitré. Cette mesure permettra de rapprocher les citoyens des élus, croit-on. Un concours a lieu jusqu’au 31 mars pour nominer les six quartiers. Des formulaires de participation ont été transmis aux citoyens.

Respect demandé

À l’heure où se multiplient les déclarations agressives et gestes d’intimidation à l’égard des élus municipaux, en particulièrement sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie, la Ville annonce qu’elle adhère à la campagne nationale sur la démocratie et le respect de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Ils font valoir que «l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place dans une démocratie» et que «le respect est un élément fondamental d’une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés dont notamment la liberté d’expression».

Travaux de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue

Une demande d’autorisation a été faite auprès de la MRC de Roussillon pour réaliser des travaux de stabilisation des rives de la rivière de la Tortue dans le secteur de la rue Delvista. La Ville doit demander l’autorisation à l’organisme, puisque c’est lui qui est responsable de l’écoulement des cours d’eau dans la région.

Nettoyage et désinfection des conduits de ventilation

Nettoyeurs Provincial de conduits d’air a obtenu la soumission pour nettoyer et désinfecter des conduits de ventilation dans les bâtiments municipaux pour les années 2021 à 2023, pour la somme de 26 985$, taxes incluses.

Subvention pour des toilettes et des lames de tondeuses

La Ville reconduit encore cette année son programme d’aide financière pour les citoyens qui veulent se procurer de nouvelles lames déchiqueteuses pour leur tondeuse ou leur tracteur, ainsi que ceux qui remplaceront leur cabinet de toilette à débit régulier par un cabinet à faible débit. L’aide pour de nouvelles lames déchiqueteuses varie de 50$ à 100$, tandis que pour un cabinet de toilette à faible débit, elle s’établit à 75$. Le programme est doté d’une enveloppe de 2000$.